Nghệ An: Gấp rút triển khai thi công các hạng mục Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng

Gấp rút triển khai thi công các hạng mục

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Sau nhiều lần điều chỉnh, Dự án có diện tích 78,47 ha tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Dự án do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, là công ty trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa.

Phối cảnh Dự án Công viên sinh thái nghĩa trang vĩnh hằng. Ngoài dự án xây dựng công viên sinh thái vĩnh hằng tại huyện Hưng Nguyên, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã triển khai và đưa vào hoạt động 2 Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại tỉnh Thanh Hóa (năm 2014) và tỉnh Hà Tĩnh (năm 2017).



Theo ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An, do tỉnh Nghệ An chưa có lò hỏa táng, nên lâu nay người dân tỉnh Nghệ An vẫn phải vào Hà Tĩnh hoặc ngược ra Thanh Hóa để thực hiện dịch vụ. “Thống kê sơ bộ, trung bình mỗi ngày tại lò hỏa táng ở tỉnh Thanh Hóa có 10-15 ca đến từ Nghệ An, còn tại lò hỏa táng ở tỉnh Hà Tĩnh thì mỗi ngày có từ 6-8 ca đến từ Nghệ An”, ông Hưng cho biết.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân, cũng như sự chậm trễ trong việc triển khai thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng, UBND tỉnh Nghệ An đã có các cuộc làm việc với các bên liên quan để đốc thúc tiến độ.

Nghệ An: Đôn đốc tiến độ công trình nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng phục vụ nhu cầu dân sinh (Baonghean.vn) - Là một tỉnh có dân số đông thứ 4 so với cả nước (trên 3,4 triệu người), trước những khó khăn, bất cập và nhu cầu thực tế đặt ra, Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái...

Tại buổi làm việc ngày 6/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu huyện Hưng Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị máy móc thi công gấp rút hoàn thành 2 lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30/11/2021.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và nhà đầu tư kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm này, UBND huyện Hưng Nguyên đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 1 với diện tích 32,55 ha để triển khai các bước tiếp theo.



Sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã tập trung máy móc, thiết bị để san lấp mặt bằng, thi công 24/24h.

Triển khai thi công đường vào dự án.

Chủ đầu tư tập trung các thiết bị, máy móc thi công 24/24h để đảm bảo tiến độ của dự án. Đến nay, mặt bằng thi công đã được chủ đầu tư san lấp được trên 30%, và đang gấp rút thi công hạng mục tuyến đường vào dự án. Ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An cho biết, sang tuần sau thì tuyến đường này sẽ thông, đảm bảo điều kiện phục vụ việc vận chuyển, giao thông ra, vào dự án.



Hiện Công ty đã nhập các lò hỏa táng về để sẵn sàng đưa vào lắp đặt, trước mắt sẽ cố gắng đưa 2 lò vào hoạt động trước ngày 30/11/2021.

Cam kết sử dụng công nghệ đảm bảo môi trường



Theo thiết kế thì khi hoàn thiện, Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng sẽ lắp đặt 6 lò hỏa táng công nghệ TABO SE của Thụy Điển.



Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành, dự án nhập nguyên bộ lò hỏa táng TABO theo công nghệ tiên tiến hiện đại được vận hành tại nhiều nơi trên thế giới. Lò có thể vận hành 24/24h, sử dụng nhiệt độ cao để đốt cháy triệt để khí thải, mỗi ca hỏa táng khoảng 70-90 phút.

Các lò hỏa thiêu đã được chủ đầu tư nhập về sẵn sàng lắp đặt tại Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng. Hệ thống điều khiển của lò hỏa thiêu TABO. “Nhờ vào công nghệ hiện đại, lò hỏa táng loại này sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều, đồng thời bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và thỏa mãn yêu cầu về điều kiện vệ sinh với tiêu chuẩn 4 không: không khói, không bụi, không mùi, không nước”, ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An khẳng định và cho biết thêm, 2 dự án của Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh cũng được sử dụng công nghệ tiên tiến TABO SE của Thụy Điển. Trước khi triển khai dự án, vào năm 2018 Công ty đã từng tổ chức cho khoảng 150 người dân của xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trực tiếp đi tham quan tại Công viên sinh thái vĩnh hằng do công ty làm chủ đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Tĩnh.



Để giảm thiểu khí thải, mùi, nhiệt của thiết bị thiêu hủy đồ mai táng, Dự án cũng sử dụng tháp hấp phụ xử lý khí thải và bụi bằng nước vôi trong và than hoạt tính. Lắp đặt ống khói cao, đảm bảo khoảng cách từ mặt đất đến điểm phát thải ra môi trường tối thiểu 20m. Nước thải được sử dụng tuần hoàn lại, định kỳ hàng tháng bảo dưỡng thiết bị. Chất lượng khí thải tại vị trí lấy mẫu khí thải cách miệng ống khói 3m tuân thủ theo QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, cột A… Ông Trương Thế Hưng - đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định, dự án sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang theo Thông tư 01/202/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.