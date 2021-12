Nghệ An ghi hình chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền

Sáng 02/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An có buổi báo cáo, quay hình gửi tác phẩm tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã dàn dựng chương trình với 4 tiết mục có chủ đề “Ân tình câu ví, giặm” với tổng thời lượng hơn 30 phút. Chương trình bao gồm các tiết mục: Diễn xướng “Ngày hội quê hương”; Hát xẩm “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”; Đối ca dân ca Nghệ Tĩnh “O hàng bán rượu”; Diễn xướng “Tình quê trong nón lá”.

Chương trình có chủ đề, nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ đó, toát lên vẻ đẹp hình ảnh đất nước, con người Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tiết mục Diễn xướng “Tình quê trong nón lá”. Ảnh: Công Kiên

Lời đối đáp vui tươi, dí dỏm và không kém phần duyên dáng sẽ dẫn dắt khán giả về với mảnh đất xứ Nghệ ân tình. Ảnh: Công Kiên

Với chủ đề “Ân tình câu ví, giặm”, chương trình tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền do Đội Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An thể hiện đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh. Những câu hát sâu lắng, lời đối đáp vui tươi, hóm hỉnh, dí dỏm và không kém phần duyên dáng sẽ dẫn dắt khán giả về với vùng đất địa linh nhân kiệt, non nước hữu tình và hiểu rõ hơn nguồn mạch tâm hồn của người dân xứ Nghệ.