Nghệ An: Giá dịch vụ gặt máy tăng, nhiều nơi khan hiếm

(Baonghean.vn) - Hiện nhiều địa phương ở Nghệ An đang rộ thu hoạch lúa xuân. Tuy nhiên, do lúa chín đại trà, “trùng đồng” nên nhiều nơi máy gặt không đáp ứng đủ nhu cầu, người dân phải chờ máy dù lúa đã chín rục. Giá dịch vụ gặt máy cũng tăng từ 20.000-70.000 đồng/sào so với trước.