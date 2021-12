Nghệ An: Giá trị đánh bắt thủy sản đạt trên 4 nghìn tỷ đồng

Ngư dân Nghệ An tích cực bám biển, thu lại nguồn giá trị cao từ sản lượng hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, xăng dầu tăng giá mạnh... nhưng ngư dân trên địa bàn Nghệ An khắc phục khó khăn, tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh luôn nhộn nhịp mua bám hải sản, các chủ tàu đều thực hiện các quy định xuất, nhập cảng và khai báo sản lượng hải sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017.

Tiêu thụ hải sản ngay tại các cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, đến hết tháng 12/2021, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 200 nghìn tấn, bằng 107,92% so với năm trước, giá trị ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khai thác biển đạt hơn 193 nghìn tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 7.008,6 tấn, bằng 105,57% so với cùng kỳ năm trước.