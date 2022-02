Nghệ An: Giá vàng tiến sát 67 triệu đồng/lượng, giao dịch trầm lắng

Giá vàng đang lập "kỷ lục" mới khi ở mốc 67 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Tại các công ty vàng bạc đá quý ở đường Cao Thắng, bảng niêm yết giá vàng đã thay đổi nhiều so với phiên giao dịch cuối chiều 24/2. Theo đó, giá vàng mua vào lúc 11h30 sáng 25/2 tại các hiệu vàng uy tín ở thành phố Vinh phổ biến là 65,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 67 triệu đồng/lượng, tăng gần 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Và hiện tại, biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán khá cao 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ở các tiệm vàng lớn ở Yên Thành, Đô Lương, Quế Phong… cũng được điều chỉnh tăng theo thị trường vàng trong nước, trong tỉnh. Tuy nhiên, tùy theo loại vàng, chất lượng vàng mà ở các tiệm có sự chênh lệch về mức giá niêm yết từ khoảng 300.000 - 500.000 đồng/lượng (nằm trong khoảng 64,5-65,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8-67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tăng cao song các quầy giao dịch cho biết, người đến tham khảo giá thì nhiều, còn thực tế mua vào - bán ra giảm so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Mặt hàng nhẫn tròn cũng tăng, theo đó, nhẫn tròn trang sức có giá 5,5 - 5,7 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra) nhẫn tròn 9999 là 5,9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra); giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 54,55-55,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)...

Theo thống kê, với 4 phiên tăng mạnh liên tiếp kể từ đầu tuần, giá vàng SJC đã tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng Doji đã tăng 4,3 triệu đồng mỗi lượng. Còn giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 1,27 triệu đồng chiều mua vào và 1,82 triệu đồng chiều bán ra. Có mức tăng thấp hơn, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý thêm 850.000 đồng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra…

Khách hàng chủ yếu là khách lẻ đến mua vàng trang sức. Ảnh: Thanh Phúc

Với mức giá hiện nay, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã lên đến 14 triệu đồng/ lượng. Đây là mức tăng “kỷ lục” nhất từ trước đến nay. Và theo dự báo, mức tăng này sẽ duy trì trong một thời gian nữa, ít nhất là hết kỳ hạn tháng 4.

Sau khi tăng vọt lên sát 2.000 USD/ounce giá vàng thế giới đã sụt giảm trong phiên giao dịch đêm qua (24/2) sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga liên quan tới căng thẳng Nga - Ukraine. Lúc 9h sáng nay, giá vàng thế giới là 1.909,30 USD/ounce. Tuy nhiên, bất chấp giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước vẫn đang trên đà tăng.

Trước biến động giá vàng, những người có vàng đầu cơ cũng chưa vội bán chốt lời nên lượng khách đến bán vàng cũng không nhiều. Ảnh: Thanh Phúc

Giá vàng biến động và lập kỷ lục giá mới tuy nhiên, thị trường vàng tại Nghệ An khá yên ắng, kém sôi động. Anh Anh Vũ, chủ một tiệm vàng trên đường Cao Thắng (TP.Vinh) cho biết: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn, mọi hoạt động kinh doanh cũng đang ngưng trệ nên người dân cũng không muốn bán vàng khi chưa biết đầu tư vào đâu và cũng không dám mua vàng đầu cơ khi giá vàng lên cao đỉnh điểm. Do đó, ở cả chiều mua vào và bán ra ở công ty chúng tôi không tăng mà thậm chí còn giảm sút so với trước đó”.

Theo khảo sát, hầu hết khách đến giao dịch tại các tiệm vàng thời điểm này là mua nhẫn cưới, mua nhẫn tròn làm của hồi môn và số ít đến bán vàng nhưng số lượng không đáng kể.

Theo các chủ tiệm vàng cho biết, sôi động nhất thời điểm này vẫn là thị trường nhẫn cưới. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện tại, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá dầu leo thang khiến nguy cơ lạm phát nhiều nước gia tăng, đồng thời giá vàng cũng lên cao. Tuy nhiên, mức chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy nên, theo khuyến cáo của các chuyên gia thì người dân và nhà đầu tư không nên đầu tư mua vàng tích trữ hay đầu cơ vào dịp này để tránh thua lỗ.