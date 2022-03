Nghệ An: Giải bài toán thiếu hụt nguồn lao động khi mở cửa hoạt động du lịch

(Baonghean.vn) - Sáng 23/3, tại thị xã Cửa Lò, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động giảm thiểu rác thải sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực du lịch.

(Baonghean.vn) - Cùng với cả nước, Nghệ An đã chính thức mở cửa hoạt động du lịch và đón khách quốc tế sau hơn hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Các điểm đến trên địa bàn đã và đang từng bước hoàn thiện kế hoạch mở cửa đón và phục vụ du khách.

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An phấn đấu trong năm nay đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021.