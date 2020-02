Nghệ An: Giải cứu 7 người mắc kẹt ở tầng 8 trong vụ cháy khu nhà ở sinh viên

Vào hồi 23h27p đêm 11/2, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại Khu nhà ở sinh viên Hưng Bình của trường Đại học Vinh, số 68 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn ra bên ngoài, đồng thời khẩn trương triển khai các đội hình chữa cháy.

Đám cháy xuất phát từ tầng 5 tại phòng Kỹ thuật rồi cháy lan lên phòng Kỹ thuật tại tầng 6. Ảnh: Chu Minh

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, khói, khí độc đã bao phủ hầu hết các hành lang từ tầng 5 đến tầng 9 của chung cư. Xác nhận còn có người mắc kẹt phía trên nên lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các đội hình cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp tìm, cứu được 7 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 8.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Chu Minh

Đến khoảng 23h45p cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.



Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.