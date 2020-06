Nghệ An: Giải ngân đầu tư công cao hơn cả nước

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân 5 tháng của Nghệ An đạt 33,57% (cao hơn bình quân chung cả nước, cả nước mới giải ngân đạt 23,25%), so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.