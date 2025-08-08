Thời sự Nghệ An giải quyết 205 thủ tục hành chính cho người dân không phụ thuộc vào địa giới hành chính Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành danh mục 205 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Công chức xã Kim Liên làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Thành Duy

Điều này có nghĩa, người dân có thể thực hiện các TTHC này tại tất cả 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh, nơi thuận tiện nhất cho bản thân; không cần đến nơi cư trú hay địa bàn có thẩm quyền giải quyết như trước đây.

Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC.

Theo Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 21/7/2025, danh mục 205 TTHC nêu trên thuộc phạm vi quản lý của 8 sở, ngành gồm: Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tài chính; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Tư pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi lĩnh vực quản lý; đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ động đề xuất bổ sung, cập nhật danh mục khi có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống thông tin, bảo đảm khả năng xử lý hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn.

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ, đúng thời hạn quy định, không yêu cầu người dân di chuyển đến nơi có thẩm quyền giải quyết

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp xã niêm yết công khai, đầy đủ danh mục TTHC, quy trình tiếp nhận, thời gian xử lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và trên Trang thông tin điện tử (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Danh mục 205 TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh tại đây.