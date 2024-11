Xây dựng Đảng Nghệ An: Giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề ra tại Kết luận về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2024 Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ, ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện kịp thời, hiệu quả, có sự lan tỏa rõ nét. Đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính; vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp được phát huy; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt, hiệu quả hơn; ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chuyển biến tích cực.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU; tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đội ngũ trưởng, phó phòng các ban, sở, ngành cấp tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ở các cấp, các ngành có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm, tạo cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tăng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC được tiến hành thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cùng cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Các nhiệm vụ CCHC được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Hằng năm, đều chọn 1 chủ đề và 7 đơn vị để chỉ đạo điểm; triển khai thực hiện tốt Đề án số 06/CP. Nghệ An là một trong những tỉnh trong cả nước sớm hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh; là 1 trong 16 tỉnh, thành trong cả nước sớm trình Trung ương phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025... Cải cách thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt; các TTHC được rà soát, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Một số mục tiêu Nghị quyết đạt và vượt như: Chỉ số CCHC (PARINDEX) và chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong các năm 2021, 2022, 2023 đều tăng (nằm trong tốp 15 của cả nước).

Những kết quả CCHC đạt được sau khi Nghị quyết ban hành đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm đều tăng; 2 năm liên tiếp (2022, 2023) Nghệ An nằm trong tốp 10 tỉnh, thành thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước; thu ngân sách 2 năm liên tiếp 2022, 2023 đều trên 20.000 tỷ đồng; tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị có lúc thiếu quyết liệt; một số nơi, người đứng đầu chưa xác định, lựa chọn được những việc trọng tâm, cấp bách trong công tác CCHC để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Kết quả giải quyết TTHC có lúc, có nơi còn chậm; hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; cơ sở vật chất bộ phận một cửa của các xã vùng nông thôn, miền núi chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn; phân công, phân cấp ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ, phân cấp nhưng chưa đi liền với kiểm tra, giám sát. Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức của một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn vi phạm kỷ luật phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu; nhận thức về chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế. Việc khai thác các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ quản lý và điều hành chưa nhiều; kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu của một số ngành còn khó khăn; xây dựng đô thị thông minh, trung tâm điều hành thông minh (IOC) triển khai chưa hiệu quả.

Một số chỉ số theo mục tiêu Nghị quyết chưa đạt như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT - nay được thay thế bằng bộ chỉ số DTI).

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 23- CT/TU và các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về CCHC gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW; Nghị quyết số 137/2024/QH15. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, phục vụ chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, hành động, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Công bố kịp thời TTHC; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp lý; đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí; thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP theo kế hoạch đề ra. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa cấp xã; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa các cấp.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra sau phân cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội về Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh và Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; xử lý nghiêm những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Rà soát tiêu chí, tiêu chí thành phần các bộ chỉ số, xác định nguyên nhân tụt hạng, đề xuất giải pháp khắc phục.

Ưu tiên bố trí nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở cấp huyện, cấp xã; quan tâm đầu tư nâng cấp bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, nhất là các địa phương miền núi; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đưa Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh vào hoạt động...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.