Pháp luật Nghệ An: Giải quyết trực tuyến 100% hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 5/9/2025 Bắt đầu từ ngày 5/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An chính thức triển khai tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến các thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) đối với công dân Việt Nam. Việc thực hiện thủ tục này chỉ áp dụng cho người có giấy phép lái xe hệ dân sự, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Công an.

Theo đó, công dân cần đảm bảo có dữ liệu trong hệ thống thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông, có hồ sơ khám sức khỏe hợp lệ ở dạng điện tử, giấy phép lái xe vẫn còn thời hạn sử dụng và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hồ sơ sẽ được nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/.

Người dân có thể lựa chọn nhận GPLX tại cơ quan tiếp nhận hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Mức lệ phí đổi GPLX là 135.000 đồng khi thực hiện trực tiếp tại cơ quan cấp đổi, trong khi nếu thực hiện online, lệ phí là 115.000 đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. Ảnh: PV

Để hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường sẽ bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định trên nền tảng dịch vụ công.

“ Việc triển khai giải quyết 100% hồ sơ đổi, cấp lại GPLX theo hình thức trực tuyến không chỉ góp phần hiện đại hóa nền hành chính công mà còn giúp giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật cũng như nhân lực để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện và hiệu quả nhất. Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An

Chủ trương này được triển khai theo Văn bản số 5421/C08-P5 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Mục tiêu đến hết năm 2025 đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình, đồng thời tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý qua môi trường số, trong đó có các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An trực hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định trên nền tảng dịch vụ công. Ảnh: PV

Việc triển khai đồng bộ tại Nghệ An không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong cải cách hành chính mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công một cách minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.