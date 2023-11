Nghệ An giảm 40% phí, lệ phí khi người dân thực hiện 9 nhóm thủ tục hành chính trực tuyến

(Baonghean.vn) - Khoảng 2.000 cán bộ Nghệ An dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; Khai phá tiềm năng dược liệu vùng Tây Nam Nghệ An; Huy động lực lượng khắc phục hậu quả sạt lở ở Nghi Thiết; Hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia… Đây là một số nội dung đăng trên Baonghean.vn ngày 4/11.