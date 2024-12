Thời sự Nghệ An giảm 45 đầu mối, 234 đơn vị sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18 Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh Nghệ An đã giảm được 45 đầu mối trong cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 234 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sáng 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị đã nghe, thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc thực hiện chủ trương Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn hơn. Về cơ bản, tỉnh đã phần nào khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí hợp lý hơn, đã giảm được tỷ lệ nhóm lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ, phục vụ để tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ.

Tính đến tháng 10/2024, Nghệ An có 76 cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện với 716 đơn vị cấp phòng trực thuộc, giảm 45 đầu mối so với thời điểm tháng 6/2017. Toàn tỉnh hiện có 1.716 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 234 đơn vị so với năm 2017.

Cùng với đó đã giảm 7 cấp phó tại các sở, ban ngành cấp tỉnh; giảm 69 cấp phó phòng thuộc các sở, ban, ngành; giảm 13 cấp phó các huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc; giảm 97 cấp phó tại MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các đơn vị hành chính chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định được sắp xếp, sáp nhập gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư.

Nghệ An đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập để giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 21 xuống còn 20 huyện, thành, thị), giảm 68 đơn vị hành chính cấp xã (từ 480 xuống còn 412 xã, phường, thị trấn); giảm 2.087 khối, xóm, bản (từ 5.884 xuống còn 3.797 khối, xóm, bản).

Tổng số biên chế toàn tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2021 giảm 7.180 người, từ 68.899 người xuống còn 61.719 người, đạt tỷ lệ giảm 10,4%; trong đó, khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 207 biên chế; khối chính quyền giảm 6.973 biên chế.

Tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 thực hiện đảm bảo theo lộ trình đề ra. Tính theo số liệu biên chế giao năm 2025, khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã giảm 71 công chức, giảm 21 viên chức; khối chính quyền giảm 102 công chức, giảm 4.737 viên chức.

Viên chức chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 4.576 người, trong đó, 151 công chức, 3.653 viên chức, 772 công chức cấp xã.

Đến nay, 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phân loại công chức, viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp bố trí lại cơ cấu công chức, viên chức theo hướng tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, nhóm chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 60% đối với công chức và ít nhất 65% đối với viên chức.