Nghệ An giám sát, nhắc nhở các địa phương chậm xử lý hồ sơ cấp phép đầu tư

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 27/10, Nghệ An tổ chức cuộc làm việc giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp hạ tầng nhằm thúc đẩy hỗ trợ đầu tư vào Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Mặc dù chịu tác động của dịch Covid -19 song kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án đầu tư vào Nghệ An tăng 30,5%, tổng mức đầu tư tăng gấp 4,97 lần.