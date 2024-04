Nghệ An giành 1 giải Vàng, 2 giải Bạc tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) thu hút sự tham gia của 23 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, với nhiều hình thức thể hiện, gồm: Ca, múa, nhạc.

Các thành viên Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An tại Lễ xuất quân Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). Ảnh: Minh Quân

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua hội thi, Ban tổ chức cũng mong muốn tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp vẻ vang của bộ đội Trường Sơn trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong một tuần diễn ra Hội thi (từ 20 – 26/4), đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An đã cùng 22 đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh tham gia biểu diễn tại 31 huyện, thành phố thuộc 12 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Bình Dương.

Chương trình tham gia Hội thi của Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An gồm 6 tiết mục, gồm: Hát múa “Đường Hồ Chí Minh, con đường của thanh niên”; Đơn ca nam và tốp múa phụ họa bài “Lá đỏ”; “Rừng xanh vang tiếng ta lư” (tốp nữ và tốp múa phụ họa); “Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân” và “Trên đường chiến thắng” (độc tấu sáo trúc); “Chào em cô gái Lam Hồng” (tốp nam và tốp múa phụ họa); Hát múa “Thênh thang đường mới”.

Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An tại Hội thi. Ảnh: Minh Quân

Kết thúc Hội thi, đoàn Nghệ An có 1 tiết mục giành giải Vàng (“Chào em cô gái Lam Hồng”), 2 tiết mục giành giải Bạc (“Đường Hồ Chí Minh, con đường của thanh niên” và “Lá đỏ”).

Ngoài ra, các đơn vị: Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích đăng cai tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); đồng chí Cao Đại Dương - Thành viên Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An đã được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tặng giấy khen Tuyên truyền viên triển vọng tại Hội thi./.