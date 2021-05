Nghệ An giành 16 huy chương tại giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX

Để đảm bảo an an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tham gia giải đạt kết quả cao, ban huấn luyện đội tuyển kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021 tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội quân từ rất sớm và triển khai tập luyện rất nghiêm túc.

Trận tranh HCB giữa đội Nghệ An và Sơn La ở hạng cân 420kg nam. Ảnh: Huy Khôi Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, gay cấn, giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ IX năm 2021 tại Bắc Kạn đã kết thúc an toàn và tốt đẹp. Đội Nghệ An giành HCV tại nội dung 330kg hỗn hợp. Ảnh: Huy Khôi Kết quả, đội tuyển tỉnh Nghệ An đã giành thành tích cao nhất từ trước đến nay, đạt thứ 5 toàn đoàn với 16 huy chương. Trong đó, đạt 2 huy chương Vàng ở nội dung 260 kg nữ và 330 kg hỗn hợp. Giành 3 huy chương Bạc ở các nội dung 420 kg (nam), 380 kg (nam), 300 kg (nam) và 11 huy chương đồng ở các nội dung khác.