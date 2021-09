Nghệ An giao các địa phương lên phương án tiêm chủng vắc-xin Covid-19, tránh tình trạng lúng túng

Chiều 14/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đồng chủ trì hội nghị ở điểm cầu UBND tỉnh.

Đến nay Nghệ An đã triển khai 13 đợt tiêm chủng phòng Covid-19 với 246.945 mũi tiêm, 70.143 người đã tiêm đủ 2 mũi. Theo Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh, ít ngày trước, Nghệ An đã nhận được thêm 200.000 liều AtraZeneca và 11.700 liều Pfizer. Hiện các địa phương đang triển khai đợt tiêm 14 và 15. Như vậy, hiện tại Nghệ An đã được phân bổ hơn 440.000 liều vắc-xin các loại. Dự kiến, sẽ có rất nhiều đợt phân bổ vắc-xin cho Nghệ An trong cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới.

Theo đánh giá của Sở Y tế, thời gian qua sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp tham gia và hoạt động tiêm chủng tại các điểm tiêm còn hạn chế, dẫn đến công tác tổ chức tại một số điểm tiêm còn mất an ninh, trật tự, không đảm bảo giãn cách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng Cụ thể, công tác truyền thông để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chưa được quan tâm. Công tác triển khai tại một số điểm tiêm chưa khoa học, lúng túng, chưa đảm bảo an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức tiêm chủng như điểm tiêm Trường Tiểu học Lê Mao do UBND TP. Vinh triển khai.



“Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng cấp huyện chưa thực sự vào cuộc để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các công tác tổ chức tiêm chủng, một số địa phương xem đây là nhiệm vụ của ngành Y tế….”, báo cáo của Sở Y tế Nghệ An nêu. Ngoài ra, tại hội nghị, các địa phương cũng đưa ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiêm chủng.

Đến nay, Nghệ An có hơn 70.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: Tiến Hùng Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long đánh giá, sau 13 đợt tiêm cho thấy kết quả theo đúng kế hoạch, an toàn. Một số địa phương cũng đã linh hoạt trong công tác tiêm chủng.



Tuy nhiên, cũng cho thấy nhiều tồn tại, khó khăn như công tác tổng hợp danh sách đối tượng tiêm vẫn còn lúng túng. Việc cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, cung cấp giấy chứng nhận tiêm thông qua mã QR chậm, chỉ mới 2 bệnh viện làm được. Đặc biệt là xảy ra tình trạng chen lấn tại một số điểm tiêm chủng…

Tình trạng lộn xộn ở điểm tiêm Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: T.H Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành, thị ban hành kế hoạch tổ chức công tác tiêm chủng trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và sự vào cuộc của người dân trong quá trình tổ chức. Xây dựng phương án tổ chức tiêm chủng theo từng quy mô phân bổ vắc-xin của tỉnh, tránh lúng túng trong việc lựa chọn đối tượng, bố trí điểm tiêm khi được phân bổ vắc-xin số lượng lớn.



Đặc biệt là việc thực hiện việc phân bổ và tiêm vắc-xin phải đúng đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo giãn cách, an ninh, trật tự tại các điểm tiêm. Tránh tình trạng người dân đến chen lấn... "Nếu huyện nào làm không tốt, sẽ điều chuyển vắc-xin sang cho địa phương khác", Trưởng ban Chỉ đạo công tác tiêm chủng vắc-xin của tỉnh nói.