Nghệ An giao đất cho tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt để chuẩn bị khởi công dự án

Theo quyết định số 157/2021 mới đây của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An về việc cho tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt thuê đất, thì khu đất tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Diện tích đất thuê: 1.294.012,4m2 (Một triệu hai trăm chín mươi tư ngàn không trăm mười hai phẩy bốn mét vuông). Mục đích thuê đất để xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, thời hạn thuê đất 50 năm, kể từ ngày được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư (đến hết ngày 26/2/2071). Hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cả thời gian thuê.

Một khu đất đã được bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ở Khu công nghiệp Hoàng Thịnh Đạt 1. Ảnh: Trân Châu

Vị trí khu đất xác định theo các đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 12/7/2021.

Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa, trực tiếp làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực hiện các nghĩa vụ về đất đai và kê khai miễn giảm tiền thuê đất theo quy định.

Khu đất 50 ha ở xã Quỳnh Lộc đã được giảỉ phóng xong cho nhà đầu tư. Ảnh: Trân Châu

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Nghệ An, sự vào cuộc quyết liệt của thị xã Hoàng Mai, các ban, ngành chức năng và đặc biệt sự phối hợp tốt của chủ đầu tư, gần 130 ha diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng cho dự án lắp ráp điện tử của Ju Teng. Trong đó, khu vực 1 30 ha nằm ở phía Bắc khu công nghiệp thuộc địa bàn xã Quỳnh Lộc; khu vực 2 50 ha tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc, khu vực 3 50 ha thuộc địa bàn xóm 8, 9 xã Quỳnh Lộc.

Kế hoạch thời gian tới, Hoàng Mai sẽ làm các bước để Công ty Hoàng Thịnh Đạt làm thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện GPMB tuyến đường đối ngoại sau khi có chỉ đạo phương án GPMB của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng theo quy định; tiếp tục GPMB phạm vi hệ thống mương thoát nước (phát sinh sau chưa trích đo xong); xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại Quỳnh Lộc.

Dự kiến, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn Ju Teng sẽ được khởi công trong tháng 8/2021.