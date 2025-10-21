Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Giáo dục

Nghệ An giao hơn 43.000 biên chế cho các trường học trực thuộc xã, phường

Mỹ Hà 21/10/2025 16:49

Việc giao biên chế trong năm 2025 được thực hiện đến từng trường học thay vì giao theo địa phương như trước đây. Đây cũng sẽ là căn cứ để ngành Giáo dục xây dựng cơ cấu, tiếp nhận tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3235/QĐ - UBND về việc giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã, phường năm 2025.

Theo đó, giao 43.094 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học, THCS đóng tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên việc giao biên chế được giao trực tiếp cho các nhà trường, thay vì giao biên chế chung cho từng địa phương (huyện, thành, thị cũ) và các địa phương sẽ phân bổ chỉ tiêu về các nhà trường như trước đây.

bna00138(1).jpg
Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: Mỹ Hà

Song song với phân bổ chi tiêu, UBND tỉnh cũng đã giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng, chức danh, vị trí việc làm được tiếp nhận, tuyển dụng cho các cơ sở cấp xã, bảo đảm việc chi trả lương và các khoản phụ cấp trong năm học theo chỉ tiêu được giao và phù hợp với số lượng biên chế viên chức dự kiến giao cho các trường học cấp xã năm 2026.

Tỉnh cũng lưu ý, trong số biên chế được giao sẽ dự phòng 21 chỉ tiêu để tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học: Bảo Nam, Mường Ải, Mỹ Lý 1, Mỹ Lý 2, Na Loi, Đoọc Mạy, Na Ngoi 2, Phà Đánh, Lưu Kiền, Cắm Muộn 2, Quang Phong 2, Bình Chuẩn, Nậm Cắn 2, Tam Quang 1, Thông Thụ 2, Tri Lễ 4. Ngoài ra, cũng sẽ bổ sung biên chế cho các Trường PT DTBT THCS: Hữu Kiệm, Nậm Típ, Nga My, Yên Thắng, PT DTBT TH và THCS Phà Đánh.

Liên quan đến số lượng biên chế được giao trong năm học này, từ đầu năm 2025, ngoài số biên chế hiện có, Nghệ An cũng đã được Trung ương cấp 1.031 chỉ tiêu cho tất cả các bậc học.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù chỉ tiêu có hơn 1.000 người nhưng khó tuyển dụng theo kế hoạch. Lý do bởi hiện nay, ngành Giáo dục đang phải thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế với số lượng hơn 1.000 người.

Được biết, sau khi phân bổ chỉ tiêu, trong tháng này, ngành Giáo dục cũng sẽ sớm rà soát lại để tiếp tục tuyển dụng, bổ sung biên chế cho các nhà trường để thuận lợi trong bố trí giáo viên.

bna09813(1).jpg
Tiết học Mỹ thuật của học sinh Trường THCS Hưng Hòa. Mỹ thuật cũng là một trong những môn học thiếu nhiều giáo viên trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến đầu năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục Nghệ An vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên, tỷ lệ bình quân hiện có toàn tỉnh với cấp THCS: 1,62 GV/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,56); cấp học tiểu học: 1,36 GV/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,32); cấp học mầm non: 1,87 GV/nhóm, lớp.

Do thiếu giáo viên và tỷ lệ giữa các vùng (huyện cũ) và giữa các trường có nhiều chênh lệch, bất cập về cơ cấu, thừa thiếu cục bộ nên đầu năm học này Nghệ An cũng đã thực hiện luân chuyển, biệt phái hơn 800 giáo viên để tăng cường cho các nhà trường và tăng cường 82 giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học để dạy học trực tuyến cho các trường vùng cao.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ Nội vụ trả lời về thời gian tính chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154

Bộ Nội vụ trả lời về thời gian tính chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154

Thiếu hơn 4.000 giáo viên, HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu kịp thời tuyển dụng đúng, đủ theo số biên chế được giao

Thiếu hơn 4.000 giáo viên, HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu kịp thời tuyển dụng đúng, đủ theo số biên chế được giao

5 trường hợp được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo quy định mới

5 trường hợp được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo quy định mới

Xem thêm Giáo dục

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Giáo dục
      Nghệ An giao hơn 43.000 biên chế cho các trường học trực thuộc xã, phường

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO