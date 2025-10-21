Giáo dục Nghệ An giao hơn 43.000 biên chế cho các trường học trực thuộc xã, phường Việc giao biên chế trong năm 2025 được thực hiện đến từng trường học thay vì giao theo địa phương như trước đây. Đây cũng sẽ là căn cứ để ngành Giáo dục xây dựng cơ cấu, tiếp nhận tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3235/QĐ - UBND về việc giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã, phường năm 2025.

Theo đó, giao 43.094 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách cho hơn 1.346 trường mầm non, tiểu học, THCS đóng tại 130 xã, phường trên toàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên việc giao biên chế được giao trực tiếp cho các nhà trường, thay vì giao biên chế chung cho từng địa phương (huyện, thành, thị cũ) và các địa phương sẽ phân bổ chỉ tiêu về các nhà trường như trước đây.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Đà Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: Mỹ Hà

Song song với phân bổ chi tiêu, UBND tỉnh cũng đã giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng, chức danh, vị trí việc làm được tiếp nhận, tuyển dụng cho các cơ sở cấp xã, bảo đảm việc chi trả lương và các khoản phụ cấp trong năm học theo chỉ tiêu được giao và phù hợp với số lượng biên chế viên chức dự kiến giao cho các trường học cấp xã năm 2026.

Tỉnh cũng lưu ý, trong số biên chế được giao sẽ dự phòng 21 chỉ tiêu để tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học: Bảo Nam, Mường Ải, Mỹ Lý 1, Mỹ Lý 2, Na Loi, Đoọc Mạy, Na Ngoi 2, Phà Đánh, Lưu Kiền, Cắm Muộn 2, Quang Phong 2, Bình Chuẩn, Nậm Cắn 2, Tam Quang 1, Thông Thụ 2, Tri Lễ 4. Ngoài ra, cũng sẽ bổ sung biên chế cho các Trường PT DTBT THCS: Hữu Kiệm, Nậm Típ, Nga My, Yên Thắng, PT DTBT TH và THCS Phà Đánh.

Liên quan đến số lượng biên chế được giao trong năm học này, từ đầu năm 2025, ngoài số biên chế hiện có, Nghệ An cũng đã được Trung ương cấp 1.031 chỉ tiêu cho tất cả các bậc học.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù chỉ tiêu có hơn 1.000 người nhưng khó tuyển dụng theo kế hoạch. Lý do bởi hiện nay, ngành Giáo dục đang phải thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế với số lượng hơn 1.000 người.

Được biết, sau khi phân bổ chỉ tiêu, trong tháng này, ngành Giáo dục cũng sẽ sớm rà soát lại để tiếp tục tuyển dụng, bổ sung biên chế cho các nhà trường để thuận lợi trong bố trí giáo viên.

Tiết học Mỹ thuật của học sinh Trường THCS Hưng Hòa. Mỹ thuật cũng là một trong những môn học thiếu nhiều giáo viên trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến đầu năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục Nghệ An vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên, tỷ lệ bình quân hiện có toàn tỉnh với cấp THCS: 1,62 GV/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,56); cấp học tiểu học: 1,36 GV/lớp (nếu trừ 1 định biên đoàn đội/trường thì tỷ lệ là 1,32); cấp học mầm non: 1,87 GV/nhóm, lớp.

Do thiếu giáo viên và tỷ lệ giữa các vùng (huyện cũ) và giữa các trường có nhiều chênh lệch, bất cập về cơ cấu, thừa thiếu cục bộ nên đầu năm học này Nghệ An cũng đã thực hiện luân chuyển, biệt phái hơn 800 giáo viên để tăng cường cho các nhà trường và tăng cường 82 giáo viên tiếng Anh ở các trường tiểu học để dạy học trực tuyến cho các trường vùng cao.

