Kinh tế Nghệ An gỡ khó, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội Thực hiện mục tiêu xây dựng “1 triệu căn hộ cho công nhân” của Chính phủ, Nghệ An đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 1.756 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 03 dự án, công trình nhà ở xã hội trong KCN và dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 2.530 căn hộ nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu được Thủ tướng giao tại Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 là 1.420 căn.

Khu nhà lưu trú cho chuyên gia và người lao động doanh nghiệp FDI tại KCN VSIP Nghệ An 1. Ảnh: Nguyễn Hải

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở ngành, tiến độ đầu tư, xây dựng các khu nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động của các doanh nghiệp FDI tại Nghệ An khá thuận lợi. Chỉ sau 3 năm, tỉnh đã có 5 khu nhà ở lưu trú được khởi công xây dựng, đáp ứng chỗ ở cho hàng chục ngàn chuyên gia, người lao động tại các KCN.

Đó là Khu ký túc xá của Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) hiện có trên 2.000/8.220 công nhân vào lưu trú; Khu nhà ở của Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) cho khoảng 1.200 công nhân lưu trú. Năm 2025-2026 sẽ có thêm 2 nhà lưu trú cho công nhân của Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 tại KCN VSIP Nghệ An với 253 căn hộ để 1.132 công nhân lưu trú; và dự án Nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 tại KCN VSIP Nghệ An cũng được khởi công xây dựng có quy mô diện tích 4,43 ha, diện tích sàn 165.670 m2 và 3.288 căn hộ cho 12.474 công nhân/người lao động.

Ngoài ra, tại KCN Hoàng Mai 1 đang triển khai khu nhà cho công nhân Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô JuTeng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 20.000 công nhân…

Toàn cảnh KCN WHA Nghệ An 1 đang dần lấp đầy. Ảnh tư liệu

Ngoài khu nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động của doanh nghiệp FDI trên, tại KCN Nam Cấm, dự án nhà ở xã hội gồm 525 căn hộ của Công ty CP địa ốc Kim Thi được triển khai từ năm 2023 đến nay cũng vừa mở bán.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đến đầu tháng 6/2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để tổ chức triển khai thực hiện 41 dự án có quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, tổng diện tích là 107 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 36 nghìn căn hộ...

“ Theo lộ trình, tỉnh đã dành quỹ đất và quy hoạch bố trí các dự án nhà ở xã hội tại các KCN tương ứng. Mặc dù tiến độ chậm nhưng xét cho cùng, đây là các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nên tuỳ vào tín hiệu thị trường, nhà đầu tư mới triển khai, tỉnh chỉ giữ vai trò đôn đốc. Ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng Phòng quản lý nhà và Bất động sản, Sở Xây dựng

Với chính sách thông thoáng trên, nhiều dự án nhà ở thương mại trước khi khởi công, chủ đầu tư đều quy hoạch và cam kết dành 20% diện tích đất dự án để làm chung cư, nhà ở xã hội.

Cụ thể, mới đây, dự án Khu đô thị Bắc tại xã Nghi Kim và Nghi Liên (nay là phường Vinh Hưng) của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát đăng ký 566 căn chung cư nhà ở xã hội trong diện tích 39.607m2; Dự án Khu đô thị mới của Liên doanh Công ty Eurowindow và Công ty CP xây dựng và quản lý dự án số 1 tại phường Thành Vinh đăng ký làm 1.332 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, diện tích là 93.246m2; Dự án Khu đô thị Nam sông Vinh của liên doanh Công ty CP Đầu tư phát triển Trí Dương và Công ty Ecopark Hải Dương TD-Home đăng ký làm 406 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, diện tích 28.439m2 tại phường Vinh Tân (nay là Trường Vinh).

Mới đây, dự án của Công ty CP Hùng Hưng cũng đăng ký xây dựng khu nhà ở xã hội 12.764,7m2 trong gần 200 nghìn m2 đất được giao gần đường 35 thuộc địa phận phường Vinh Lộc.

Dự án khu nhà ở xã hội của Công ty CP Đầu tư phát triển và Kinh doanh nhà Hà Nội Handico 30 tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trường Vinh đang được đầu tư. Ảnh: Nguyễn Hải



Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở năm 2023 cũng có nhiều cơ chế dành cho các dự án nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân nói riêng. Đó là quy định chủ đầu tư nhà ở thương mại phải dành 20% diện tích để xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ngược lại, trong các dự án nhà ở xã hội, Nhà nước cho phép chủ đầu tư được dùng 20% diện tích để làm nhà ở thương mại để khai thác, chuyển nhượng...

"Chỉ cần chủ đầu tư các dự án trên thực hiện đúng cam kết thì 2 năm tới, quỹ nhà ở xã hội của Nghệ An sẽ tăng vọt" - đại diện Sở Xây dựng khẳng định.