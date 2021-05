Nghệ An góp ý Dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng ​

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các tài liệu về Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo các tài liệu về Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Qua nghiên cứu, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng là hết sức quan trọng, cần thiết trong giai đoạn mới hiện nay.

Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung quy định thi hành điều lệ Đảng đã nêu đầy đủ thuận lợi, khó khăn, chỉ ra được những hạn chế, khó khăn vướng mắc, bất cập khi thực hiện Quy định số 29- QĐ/TW.

Ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Tổ Biên tập nghiên cứu, bổ sung các nội dung về nguyên tắc xây dựng dự thảo Quy định, các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 29; bổ sung lý lịch hồ sơ đảng viên đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài; về thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến.

Cần khảo sát, đánh giá thực trạng đảng viên nghỉ hưu sinh hoạt đảng tại nơi cư trú; xem xét bổ sung sao cho đồng bộ tiêu chí đảng viên vi phạm mà chưa đến mức phải xóa tên; đề nghị sửa một số nguyên tắc hoạt động của Đảng và sinh hoạt Đảng; kết nạp lại đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình,…

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Viết Hưng phát biểu góp ý dự thảo các tài liệu về quy định thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: Thanh Lê Tham gia ý kiến, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ thống nhất với bố cục, kết cấu và các nội dung Quy định 29- QĐ/TW đảm bảo hợp lý khoa học; nêu đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, chỉ ra những hạn chế, khó khăn vướng mắc, bất cập khi thực hiện Quy định số 29 – QĐ/TW; giải trình các nội dung cần sửa đổi, bổ sung một cách phù hợp.



Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, các văn bản dự thảo có bố cục kết cấu chặt chẽ, đã tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các địa phương. Nhiều góp ý của Nghệ An đã được đưa vào dự thảo quy định mới như: Vấn đề kết nạp Đảng viên đã ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số, vấn đề sinh hoạt trực tuyến…

Đồng thời Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất một số vấn đề còn vướng mắc như: Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng khi để Đảng viên tự mang hồ sơ chuyển sinh hoạt; Cần bổ sung một số vấn đề liên quan đến việc Đảng ủy cấp cơ sở được ủy quyền kết nạp và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên…

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao của các tỉnh, thành ủy.

Các ý kiến này sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu và tổng hợp nhằm sớm hoàn thiện các dự thảo; tham mưu cho Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy định thi hành Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình mới./.