Nghệ An: Hải sản, rau xanh tiêu thụ mạnh, thịt ế ẩm

Những ngày này, mỗi chuyến biển của ngư dân Diễn Châu trở về đều đầy ắp tiếng cười vì hải sản được mùa, được giá.

Ông Nguyễn Văn Tùng, ngư dân xã Diễn Ngọc ( Diễn Châu ) phấn khởi: "Một tuần trở lại đây, sản lượng đánh bắt tăng cao, dao động từ 20 - 30% mỗi chuyến so với tháng 3. Điều bà con vui nhất là hải sản về đến cảng đều được thu mua hết, không còn ế ẩm hay bán với giá thấp như năm vừa qua".

Theo khảo sát, giá hải sản tại cảng Lạch Vạn, Diễn Châu đã tăng giá mạnh, cụ thể, giá ghẹ loại 1 tăng từ 200.000 - 250.000 đồng/kg lên 400.000 đồng/kg; cá thu tươi tăng từ 160.000 đồng/kg lên 220.000 đồng/kg; tôm he tăng từ 400.000 lên 550.000 đồng/kg; các loại mực cũng tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 3.

Ngư dân Nghệ An phấn khởi vì giá hải sản tăng cao kỷ lục từ sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyên Châu

Rau xanh được nhiều người tiêu dùng chọn mua dù giá đang nằm ở mức cao. Ảnh: Nguyên Châu

Được biết, nguyên nhân khiến giá hải sản tăng mạnh là do hiện nay đã bước vào mùa du lịch, các khách sạn, nhà hàng đã bắt đầu nhập lượng lớn hải sản về để phục vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện dịch bệnh trên lợn, trâu, bò đang diễn biến phức tạp, do đó tâm lý người tiêu dùng đã lựa chọn các thực phẩm khác để đảm bảo an toàn , trong đó hải sản được nhiều người ưu tiên hàng đầu.

Không chỉ hải sản mà rau xanh các loại hiện cũng đang chạm đỉnh từ đầu năm đến nay. Bà Lê Thị Hạnh, người dân xã Hưng Đông, TP.Vinh cho biết: "Hiện các loại rau ngắn ngày như cải cúc, cải xanh, mùng tơi, rau thơm, xà lách... hiện đã tăng khoảng 50% so với tháng 3, đặc biệt rau cải xút được trồng nhiều nhất tại vùng rau Vinh Xuân hiện đã tăng từ 5.000 đồng/kg lên 15.000 - 20.000 đồng/kg nhưng bà con không đủ hàng để bán".

Các quầy bán thịt lợn, thịt bò tại các khu chợ hiện đang trong tình trạng đìu hiu. Ảnh: Nguyên Châu

Trái ngược với tình cảnh sầm uất ở các gian hàng hải sản, rau xanh thì tại các ki ốt kinh doanh thịt bò, thịt lợn hiện đang trong tình trạng đìu hiu, hình ảnh tiểu thương chờ khách xuất hiện nhiều tại các khu chợ.

Theo khảo sát tại chợ Quán Lau (TP.Vinh) sáng 10/4, nếu như thịt bò vẫn giữ giá 220.000 - 250.000 đồng/kg thì thịt lợn đã giảm khoảng 20.000 đồng/kg, chỉ dao động từ 140.000 - 150.000 đồng/kg. Mặc dù vậy, sức mua của 2 thực phẩm này đều rất thấp.