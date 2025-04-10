Thứ Bảy, 4/10/2025
Nghệ An: Hai thanh niên thuê trọ ngắn ngày, đặt nguyên liệu qua mạng để chế pháo nổ

Phạm Thủy 04/10/2025 17:24

Lợi dụng hình thức thuê trọ ngắn ngày, hoạt động vào ban đêm và mua nguyên liệu qua mạng, 2 thanh niên ở Nghệ An đã tự chế pháo nổ. Hành vi này bị Công an phường Thành Vinh phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Thành Vinh phát hiện một số đối tượng từ nơi khác đến thuê trọ trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Các đối tượng này móc nối với nhau, mua nguyên liệu qua mạng để tự chế pháo nổ.

phao tu che
Tang vật vụ án. Ảnh: Phạm Thủy.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi nhằm che giấu hành vi vi phạm. Các đối tượng thuê trọ ngắn hạn để tránh bị chú ý; lợi dụng các khu vực ít dân cư, hoạt động vào ban đêm để chế tạo, thử nghiệm sản phẩm; đóng gói, cất giấu tang vật trong các vật dụng sinh hoạt hằng ngày để hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20 giờ ngày 03/10/2025, tại khu vực trước ngõ 87, đường Hà Huy Tập, Công an phường Thành Vinh bắt giữ 02 đối tượng Nguyễn Văn Gia Bảo (SN 2005), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An và Võ Trọng Nguyên (SN 2003), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 31 quả pháo tự chế; túi nilông chứa chất sử dụng để chế tạo pháo và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu qua mạng, sau đó mang về tự chế pháo nổ nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Thanh Vinh1
Hai đối tượng cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Công an phường Thành Vinh khuyến cáo: Hoạt động mua bán tiền chất thuốc nổ, tự chế, tàng trữ và sử dụng pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, thương tích cho bản thân và người xung quanh. Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra, các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình không mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tự chế pháo nổ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

      Nghệ An: Hai thanh niên thuê trọ ngắn ngày, đặt nguyên liệu qua mạng để chế pháo nổ

