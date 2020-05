Nghệ An: Hạn hán nặng, xâm nhập mặn đe dọa sản xuất Hè thu

Nghệ An hiện có hơn 1.060 hồ đập, 615 trạm bơm và 5.950 km kênh mương. Trong đó, doanh nghiệp quản lý 96 hồ và địa phương quản lý 965 hồ. Tính đến ngày 8/5, trong 96 hồ do doanh nghiệp quản lý hiện nay chỉ có 1 hồ đầy nước. Số lượng hồ chứa có dung tích từ 50% - trên 70% đều ít hơn hẳn, trong khi số hồ còn lượng nước dưới 50% dung tích thiết kế là 39 hồ. Trong khi đó, 965 hồ chứa nhỏ do xã và HTX quản lý đều chỉ đạt 50% - 65% dung tích thiết kế. Mực nước tại các công trình đầu mối như thượng lưu cống Nam Đàn, cống Nghi Quang (Nghi Lộc)... đều thấp hơn mực nước thiết kế; tại hồ Bản Vẽ cũng trong tình trạng tương tự.