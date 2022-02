Nghệ An: Hàng hóa dịp Tết phong phú, sức mua tăng khoảng 30%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 7.000 tỷ đồng



Theo Sở Công Thương, sức mua hàng hóa dịp Tết tăng khoảng 30% so với các tháng khác, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 7.000 tỷ đồng/tháng.

Đối với nhóm hàng lương thực: Tổng nhu cầu tiêu thụ gạo bình quân toàn tỉnh khoảng 16.000 tấn/tháng, tháng Tết nhu cầu lên đến 18.000 tấn/tháng.

Lượng gạo hiện có tại các cơ sở phân phối dự kiến phục vụ Tết khoảng 3.000 tấn (chủ yếu tập trung tại Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, siêu thị BigC, MM Mega market, hệ thống Vinmart, các cửa hàng lương thực, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, các chợ…), nhập về khoảng 10.000 tấn trong vòng 5-7 ngày. Đồng thời, tại khu vực nông thôn, chủ yếu người dân tiêu dùng lúa gạo tự sản xuất được, chiếm khoảng 40% mức tiêu thụ chung của tỉnh, dự trữ khoảng 15.000 tấn.

Các loại nông sản tăng nhẹ so với tháng trước. Ảnh: Thu Huyền

Tình hình giá lúa gạo ổn định do nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, thời gian trước và sau tết Nguyên đán, giá gạo tăng nhẹ, tập trung vào các mặt hàng gạo đặc sản và gạo nếp ngon. Mức tăng không đáng kể do nguồn cung gạo sản xuất tại địa phương và nguồn gạo miền Nam luôn dồi dào.

Cụ thể: Các loại gạo ngon sản xuất trên địa bàn tỉnh giá bán lẻ dao động từ 10.500-12.000 đồng/kg (tại các huyện, thị) và tại TP Vinh giá bán khoảng từ 11.000-15.000 đồng/kg; gạo thơm Lài Sữa (miền Nam) có giá từ 14.800-15.000 đồng/kg, nếp Hà Nội 24.300-28.000 đồng/kg, nếp Thái 28.200- 30.000 đồng/kg…

Các loại nông sản giữ mức ổn định so với tháng trước, cụ thể: vừng đen loại 1: 50.000 - 55.000 đồng/kg,… Riêng đối với lạc nhân bóc vỏ loại 1 và đậu xanh (bóc vỏ) loại 1 có tăng khoảng 5.000 đồng/kg: 50.000-60.000 đồng/kg.

Nhóm hàng thực phẩm tươi sống:

Nguồn cung nhóm hàng thực phẩm tươi sống trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo ổn định, không thiếu hụt nguồn cung, đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, cụ thể:

+ Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy, hải sản:

Tổng nhu cầu thực phẩm tươi sống bình quân toàn tỉnh khoảng 13.000 tấn/tháng, nhu cầu Tết khoảng 16.000 tấn/tháng. Sản lượng sản xuất trong tỉnh đáp ứng khoảng: 38.330 tấn (trong đó 19.750 tấn thịt gia súc, gia cầm; 18.580 tấn thủy sản các loại, trứng gia cầm khoảng 100.000 quả).

Giá thịt lợn tại các chợ dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Huyền

Các loại thịt gia súc, gia cầm: Giá bán lẻ tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước Tết (tùy từng chợ).

Gà ta sống giá bán tại các huyện, thị đồng bằng có giá khoảng 100.000-120.000 đồng/kg; tại các chợ trên địa bàn TP Vinh giá dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg; Thịt bò thăn giá dao động từ 240.000-270.000 đồng/kg, thịt bò bắp 250.000-280.000 đồng/kg; thịt lợn mông sấn giá bán lẻ có giảm so với cùng kỳ năm trước và tăng nhẹ khoảng 10.000 - 20.000đ/kg so với tháng trước, cụ thể giá bán lẻ dao động từ 110.000 -130.000 đồng/kg.

Thủy, hải sản: Các loại hải sản nguồn cung dồi dào, giá bán lẻ vẫn giữ mức ổn định so với cùng thời điểm của kỳ năm trước (tùy từng loại), cụ thể: Cá thu loại 1 giá bán lẻ tăng cao nhất, tăng 50.000 đồng/kg, giá bán bình quân dao động từ 270.000-310.000 đồng/kg; Cá trắm to loại 5kg-7kg/con giá bán từ 80.000-100.000 đồng/kg, tôm sông loại vừa có giá từ 170.000-200.000 đồng/kg...

+ Nhóm rau xanh, củ, quả:

Nhu cầu khoảng 32.000 tấn rau, củ, quả các loại/tháng (tương đương khoảng 10kg/tháng). Nguồn cung cấp chủ yếu trong tỉnh, sản lượng tại chỗ có thể đáp ứng khoảng: 39.947 tấn/tháng.

Nguồn cung rau, củ, quả tại các địa phương dồi dào, giữ mức giá ổn định, cụ thể: Rau cải 8.000-12.000 đồng/kg; ngọn mồng tơi 5.000-10.000 đồng/bó, ngọn khoai 5.000-8.000 đồng/bó, bí xanh 15.000-17.000 đồng/kg,...

Tại các siêu thị, hàng rau, củ, quả phong phú, giá cả ổn định. Ảnh: Thu Huyền Nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng:



Tổng nhu cầu (đường, sữa, nước mắm, bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; lương khô; dầu ăn; muối I-ốt) ước khoảng 9.000 tấn/tháng. Các đơn vị cung ứng lớn như: Công ty TNHH Nam Long, siêu thị BigC, MM Mega market, hệ thống Vinmart, hệ thống siêu thị, cửa hàng tổng hợp, bán lẻ, các chợ…

Đến gần dịp sát Tết, do nhu cầu của người dân tăng cao nên các loại bia có chúc mừng năm mới giá bán tăng từ 5.000-20.000 đồng/thùng (tùy từng hãng) so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Bia lon Hà Nội có giá khoảng 245.000-260.000 đồng/thùng, Halida, Huda Gold 270.000-280.000 đồng/thùng, Huda thường 220.000-230.000 đồng/thùng, Heiniken 395.000 – 415.000 đồng/thùng, đường kính: Giá bán lẻ trên thị trường có tăng nhẹ và dao động từ 18.000-22.000 đồng/kg.

Dầu ăn và các mặt hàng như bột nêm, muối, mỳ tôm có tăng giá so cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá bán lẻ dầu đậu nành Tường An: 69.700 đồng/1 lít; dầu đậu nành Simply 65.500 đồng/chai 1 lít; dầu Neptune 62.000 đồng/chai 1 lít; hạt nêm Aji-ngon 900g: 81.000 đồng/gói; hạt nêm thịt xương tủy Knorr 900g: 78.000 đồng/gói, mỳ tôm dao động từ: 95.000- 110.000 đồng /thùng.

Nhóm thực phẩm chế biến:

Ngoài các nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, trong dịp tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng còn tập trung vào các mặt hàng truyền thống như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát... Bánh, mứt, kẹo các loại khoảng 400 tấn tiêu thụ trong dịp Tết. Nguồn cung cấp hàng hóa chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Một số loại bánh, mứt, kẹo, rượu, bia cao cấp được các doanh nghiệp nhập khẩu, chiếm khoảng 10-15% tổng số lượng hàng tiêu thụ trong dịp Tết. Các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh tại các tuyến phố là nơi bày bán các mặt hàng này.

Các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết:

Tết năm nay, các loại chậu cây cảnh rất đa dạng, phong phú, từ nhỏ đến vừa và đến to với nhiều mức giá khác nhau, từ 200.000-500.000 đồng/chậu (nhỏ để bàn), đến 600.000-800.000 đồng/chậu cho đến triệu đồng. Giá bán các loại hoa, cây cảnh cụ thể như sau: Hoa cúc: 100.000 đồng/chục; hoa ly 60.000 – 80.000 đồng/cành, các loại hoa, cây quýt để bàn có giá từ 300.000-800.000 đồng/chậu...

Sát Tết, hoa quả tăng từ 20 - 30% so với cùng thời điểm năm ngoái, tăng khá cao so với bình thường; cụ thể chuối thắp hương từ 150.000 - 300.000 đồng/ nải, bưởi từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ mùng 3 Tết mặt hàng này có giảm nhẹ, cụ thể chuối thắp hương từ 100.000 - 150.000 đồng/ nải, bưởi từ 30.000 - 40.000 đồng/kg.

Đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Bước vào cao điểm chương trình thị trường cuối năm, các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã triển khai đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán 2022, chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa hợp lý và kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường trong các dịp cao điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá hoặc tồn đọng hàng hóa sau Tết và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thu Huyền Mặc dù sức mua hàng hóa của người dân giảm do ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nhưng hàng hóa phục vụ Tết năm nay vẫn được siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh chuẩn bị dồi dào, mẫu mã phong phú, đa dạng, giá cả hầu hết các mặt hàng tương đối ổn định, một số mặt hàng có nhu cầu tăng cao vào những ngày giáp Tết, hoa quả, cây cảnh phục vụ Tết...



Nhìn chung năm nay dịp tết Nguyên đán, thị trường hoa, cây cảnh phong phú, đa dạng, giá bán vẫn giữ mức ổn định so với cùng thời điểm như năm trước và tăng khoảng 10-30% so với ngày thường. Các nhóm hàng thực phẩm cơ bản không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng thịt lợn có giảm giá so với thời điểm năm trước từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, các mặt hàng công nghệ phẩm có tăng 10 - 30% so với cùng kỳ, không có hiện tượng mặt hàng sốt giá hay tăng giá đột biến.

Sau Tết, nhiều cơ sở sản xuất, tiểu thương nghỉ Tết nên nguồn cung hạn chế hơn, do đó, giá cả tăng so với bình thường.

Đặc biệt, mặt hàng thờ cúng, lễ đầu năm như hoa, quả, cau trầu tăng cao. Cau 20.000- 30.000 đồng/quả, hoa cúc 10.000 đồng/bông...

Kho hàng nhu yếu phẩm thiết yếu tại Công ty TNHH Nam Long phục vụ hàng sỉ cho các huyện, thị, các khu công nghiệp. Ảnh: Thu Huyền

Trước đó, các siêu thị như Siêu thị Big C, MM Mega Market, Maximark, hệ thống chuỗi Cửa hàng Vinmart, Lotus Nam Đàn, Hương Giang, Bibigreen,.. và trung tâm thương mại, các nhà phân phối hàng hóa như Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty TNHH Nam Long, Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Nghệ An,... và các chợ trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và cam kết nguồn cung luôn dồi dào, giá bán các mặt hàng thiết yếu ổn định vào những ngày giáp Tết hay sau Tết, cho dù sức mua có tăng cao tập trung ở một số mặt hàng như: Thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt gà, rau, củ, quả..), công nghệ phẩm (bánh, kẹo, bia rượu, nước giải khát...). Một số doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện đăng ký các điểm mở cửa bán các mặt hàng thiết thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán.