Nghệ An: Hàng loạt xe khách tuyến đường 7 bãi bến để phản đối xe dù, xe vượt tuyến

"Trước đây, Sở GTVT cũng đã nắm bắt được thông tin có một số xe chạy vượt tuyến và đã gửi văn bản tới các Sở GTVT của các tỉnh. Một số tỉnh đã có văn bản phản hồi cho biết đã thu hồi một số phù hiệu của xe vượt tuyến này. Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất với lực lượng Công an các huyện để xử lý dứt điểm các loại xe dù, xe giả danh hợp đồng để chạy tuyến cố định. Nếu xe nào do Sở GTVT Nghệ An cấp sẽ thu hồi ngay. Nếu xe của sở khác cấp thì chúng tôi sẽ phối hợp để xử lý".