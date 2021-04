Nghệ An: Hàng trăm người nhập viện mỗi ngày do virus gây viêm màng não

Từ đầu tháng 3 trở lại đây, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số lượng trẻ mắc bệnh viêm màng não do virus phải nhập viện điều trị tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 130 - 150 trẻ đến khám, nhập viện điều trị căn bệnh này.

Khoa Bệnh Nhiệt đới hiện có 151 bệnh nhân thì có tới 132 bệnh nhân mắc viêm màng não. Ảnh: Thành Chung

Sáng thứ Hai, ngày 19/4, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có 151 bệnh nhân đang nằm điều trị, trong đó có tới 132 bệnh nhân mắc viêm màng não do virus. Nhiều gia đình cùng lúc có 2-3 trẻ cùng vào. Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Chị Nguyễn Thị Hiền cho hay: “5 giờ sáng ngày 13/4, con trai chị là cháu P.T.Q, 7 tuổi xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa. Sau đó chị đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và được các bác sĩ cho nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Cháu được các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và chẩn đoán bị viêm màng não do virus.

Và chỉ sau đó 1 ngày, chị gái của cháu P.T.Q là P.T.N.L (13 tuổi) cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, nên được đưa vào điều trị cùng em. Đến nay, sức khỏe của 2 chị em đã phần nào hồi phục, các triệu chứng giảm”.

Bác sĩ thăm khám cho cháu P.T.Q. Ảnh: Thành Chung

Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Những năm trước, viêm màng não do vi rút cũng đã xuất hiện song năm nay số lượng bệnh nhân mắc tăng cao hơn nhiều lần. Các ca bệnh bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 3/2021 và bùng phát dữ dội từ đầu tháng 4/2021 đến nay. Bệnh đã thành dịch và xuất hiện khắp nơi trong tỉnh. Cụ thể, bệnh xuất hiện cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ở Nghệ An, bệnh xuất hiện hầu như tất cả các huyện, thành, thị.

Trong số 100 trẻ đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi thì số bệnh nhân từ Hà Tĩnh sang chiếm 20,4%; số bệnh nhân ở thành phố Vinh chiếm 18%, Thanh Chương 15,6%, Nghi Lộc 10,8%, Diễn Châu 8%...

Và không riêng gì trẻ em, căn bệnh viêm màng não do virus này còn xuất hiện ở người lớn. Từ đầu tháng 4 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cũng đón nhận 5-6 bệnh nhân vào điều trị căn bệnh này.

Viêm màng não do virus đã phát triển thành dịch, có mặt ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung Điều đáng nói, đến thời điểm này căn nguyên của bệnh vẫn chưa xác định được rõ ràng. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã gửi mẫu (máu, dịch não tủy, phân) ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhờ xét nghiệm. Song câu trả lời là chưa phân lập được chủng vius. Hai bệnh viện sẽ tiếp tục gửi mẫu để xác định.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Với các triệu chứng sốt, nôn, đau đầu (hội chứng viêm màng não), chúng tôi nghĩ nhiều đến viêm màng não do Enterovirus (virus đường tiêu hóa). Song để xác định rõ là chủng nào thì rất khó vì virus này có tới 15 chi, 300 loại.

Hiện nay, việc điều trị viêm màng não do virus chủ yếu là điều trị triệu chứng như giảm sốt, giảm đau, chống co giật, nếu bất thường thì dùng kháng sinh và theo dõi tránh diễn biến nặng. Bệnh sẽ khỏi sau 10-14 ngày điều trị, không để lại di chứng.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Mạnh Hùng khuyến cáo mọi người thực hiện tốt vệ sinh cá nhân để phòng bệnh. Ảnh: Thành Chung Tuy nhiên theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Mạnh Hùng: Nếu không điều trị thì rất có thể bệnh sẽ chuyển biến nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu chuyển sang viêm não. Bệnh cũng có thể tái mắc nhiều lần.