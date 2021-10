Nghệ An: Hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê an toàn

Tại đây, tổ phản ứng nhanh gồm các lực lượng của Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh,... sẽ trực tiếp phân luồng theo khu vực trong tỉnh và ngoại tỉnh; hỗ trợ đồ ăn nhanh, nước uống; hướng dẫn thông tin cho các công dân trở về từ các tinh phía Nam. Ảnh: Thành Cường

Người dân nhận đồ ăn nhanh và nước uống tại "Điểm hỗ trợ an sinh" của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống chừng 1 tiếng, những công dân này lại tiếp tục hành trình. Trong số này, những công dân ngoại tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo Quốc lộ 1A ra hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Còn với công dân trong tỉnh sẽ được chở về từng địa phương để thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: Thành Cường

Những ngày qua, đã có hơn 7.000 công dân Nghệ An về qua điểm trung chuyển này, ngoài ra có 3.600 công dân của các tỉnh phía Bắc đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến những ngày tới, Nghệ An sẽ đón thêm khoảng 10.000 công dân tiếp tục về quê tránh dịch, chưa kể người dân của các địa phương khác sẽ đi qua địa bàn tỉnh. Điều đáng lo lắng nhất hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc xin của những người về quê từ các vùng dịch rất thấp. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch ra cộng đồng...Ảnh: Thành Cường