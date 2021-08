Nghệ An hoàn thành mục tiêu kép năm học 2020 - 2021

Hoàn thành mục tiêu năm học theo đúng kế hoạch



Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên 10 thành tựu của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học 2020 - 2021, trong đó nổi bật là ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước đang diễn biến phức tạp. Vì thế, trong thời điểm này, trong khi nhiều địa phương chưa hoàn thành năm học, một số địa phương phải sử dụng phương thức xét tốt nghiệp thì Nghệ An đã hoàn thành năm học theo đúng kế hoạch, tổ chức thành công các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo, đại diện các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường ở 21 điểm cầu tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Ảnh: MH

Đây cũng là năm học Nghệ An đạt được nhiều thành tích ở cả 4 bậc học với việc đã chủ động và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng chương trình, nội dung dạy học hiện đại, hội nhập, hướng đến mục tiêu công dân toàn cầu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từng cấp học.

Đến thời điểm này, Nghệ An cũng là tỉnh đi đầu cả nước làm tốt công tác tập huấn cho giáo viên để chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa cho 100% giáo viên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MH

Ngành cũng đã kịp thời tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục… góp phần đưa Luật Giáo dục 2019 đi vào cuộc sống.

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa theo chương trình mới. Ảnh: MH

Kết thúc năm học 2020 - 2021, Nghệ An tăng 7 bậc về kết quả thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh có 1 thủ khoa toàn quốc, nhiều học sinh đạt á khoa và nằm trong tốp 10 toàn quốc. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững với 81 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, có 5 lượt học sinh đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế - đứng đầu cả nước. Nhiều học sinh Nghệ An cũng đã tạo được nhiều dấu ấn tại các sân chơi toàn quốc. Trong đó, lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc”, 1 dự án đạt giải Nhì cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện