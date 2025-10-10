Thời sự Nghệ An hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XI, đến hết ngày 9/10/2025, đơn vị đã hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 một cách kịp thời, đúng quy định.



Vào cuộc quyết liệt

Năm 2025, cùng với ngành Nội vụ cả nước, ngành Nội vụ Nghệ An đã và đang tập trung vào tham mưu, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách, tinh giản biên chế. Theo đó, ngày 17/02/2025, Sở Nội vụ Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 352/HD-SNV về thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ. Ảnh: TL



Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Ngành Nội vụ xác định đây là vấn đề lớn, triển khai trong thời gian ngắn nên gặp không ít khó khăn. Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát kỹ, xem xét đúng đối tượng cho nghỉ chính sách theo quy định, không để xảy ra tình trạng cho nghỉ tràn lan, đồng thời chú trọng giữ chân những cán bộ có năng lực để bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan đã bố trí công chức làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm hoàn thành công tác chi trả, thanh toán cho các đối tượng.



Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã cử Đoàn công tác của Sở Nội vụ Nghệ An về trực tiếp ở các xã bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3, để thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giúp cho công chức các xã ở miền núi xa không phải trực tiếp về Sở Nội vụ để nộp hồ sơ.

Tính đến 03/10/2025, Sở Nội vụ đã phê duyệt cho 2.398 người hoạt động không chuyên trách; 26 công chức, viên chức các đơn vị thuộc sở, ngành, xã nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP với số tiền dự toán hơn 412 tỷ đồng. Số tiền giải quyết hiện đang thẩm định trình UBND tỉnh.

Cán bộ, công chức Sở Nội vụ trao đổi thực hiện việc chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc. Ảnh: TL



Để kịp đảm bảo nguồn lực tài chính chi trả cho các đối tượng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ của Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu, lập dự toán kinh phí, báo cáo UBND tỉnh nhu cầu, cân đối ngân sách và bố trí kinh phí để chi trả theo quy định.

Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải hoàn thành trước ngày 15/10/2025. Tuy nhiên, thời hạn Chính phủ đưa ra cho các địa phương là trước ngày 10/10/2025. Sở Tài chính Nghệ An xác định đây là một nhiệm vụ cấp bách, đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ động, tích cực xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện thanh toán, chi trả bảo đảm hoàn thành trước ngày 10/10/2025 để bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

"Cùng đó, Sở Tài chính đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thực hiện chi trả hoàn thành ngày 10/10/2025 theo đúng tiến độ Trung ương yêu cầu. Đồng thời Sở cập nhật dữ liệu liên tục hàng ngày để báo cáo Bộ Tài chính kịp thời. Mặc dù tỉnh chưa có nguồn lực tài chính bổ sung của Trung ương nhưng tỉnh đã chủ động trích nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện nhiệm vụ này" - Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh.

Cán bộ Sở Tài chính Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: TL



Là đơn vị thực hiện chi trả, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Công điện của Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước khu vực XI xác định rõ việc thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định, có hiệu quả.

Theo đó, đơn vị ưu tiên xử lý các hồ sơ chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178, tuyệt đối không được để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định; tiến độ được báo cáo hàng ngày. Đồng thời để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc, Kho bạc Nhà nước các khu vực phối hợp các ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản, bảo đảm công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời.

Cán bộ Sở Tài chính Nghệ An cập nhật việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ. Ảnh: TL



Trên tinh thần đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XI nỗ lực hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng theo Nghị định số 178/2024 so với dự toán UBND tỉnh Nghệ An giao theo đúng thời gian quy định của Chính phủ.

Theo báo cáo của Kho bạc khu vực XI, đến hết ngày 9/10/2025, đơn vị đã giải ngân số tiền 3.886,831 tỷ đồng cho 3.500 đối tượng nghỉ hưởng theo chế độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định 167/2025/NĐ- CP. Trong đó số đối tượng do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 770 người với số tiền 1.138,609 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 2.730 người với số tiền 2.748,222 tỷ đồng.

Chính sách ưu việt

Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước. Điều đó đồng nghĩa với việc một số công chức sẽ phải nghỉ việc. Trong bối cảnh cải cách hành chính và sắp xếp bộ máy Nhà nước, việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và được nhiều người quan tâm.

Kho bạc Nhà nước Khu vực XI ưu tiên xử lý các hồ sơ chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178. Ảnh: TL



Một trong những chính sách đáng chú ý, thể hiện rõ tính nhân văn và hợp lý của Đảng, Nhà nước ta là chính sách nghỉ hưu sớm được quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) ngày 15/03/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chính sách này thể hiện sự trân trọng và ghi nhận công lao đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là những người có thời gian công tác dài nhưng lại nghỉ hưu trước tuổi.

Theo Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu sớm theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP không bị trừ phần trăm (%) lương hưu, vừa được nhận thêm một khoản hỗ trợ. Những khoản hỗ trợ này giúp cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có đủ điều kiện tài chính để nghỉ hưu mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Việc ban hành các chính sách đã góp phần quan trọng động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác có thêm một khoản kinh phí để ổn định cuộc sống. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc bố trí, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Là người có thâm niên gần 30 năm công tác, trước khi nghỉ công tác, chị Nguyễn Thị Thu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Mặc dù chị còn gần 9 năm nữa mới nghỉ hưu và còn các điều kiện để tái cử nhưng chị đã quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

"Khi nghiên cứu các quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tôi nhận thấy đây là chính sách rất nhân văn, ưu việt cho những người nghỉ hưu trước tuổi, chính sách đã giúp những người tình nguyện nghỉ hưu an tâm khi rời bộ máy, nhường đường cho lớp trẻ. Việc chi trả nhanh gọn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hưởng chế độ một cách kịp thời"- chị Thu chia sẻ.

Thực hiện các chính sách của Trung ương, các cấp, các ngành ở tỉnh Nghệ An nỗ lực trong việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng. Đồng thời, tỉnh bảo đảm chi trả chế độ, chính sách một cách kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.



Cán bộ Kho bạc Khu vực XI thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: TL

