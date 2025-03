Nghệ An hoàn thành vượt kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công

Kinh tế Nghệ An hoàn thành vượt kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công Theo thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kiểm kê tài sản công, Nghệ An đã hoàn thành cơ bản việc tổng kiểm kê tài sản công.

Cụ thể, theo Quyết định số 213/2024/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý nhằm thực hiện mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/NQ-QH của Quốc hội; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính về kiểm kê tài sản công, Nghệ An có 2.364 đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê và lập 3.820 báo cáo theo từng nhóm tài sản.

Sở Tài chính Nghệ An tổ chức đợt tập tuấn Tổng kiểm kê tài sản công cho các địa phương, đơn vị. Ảnh: Cơ sở cung cấp

“ Trong đó, toàn tỉnh có 2.341 báo cáo nhóm tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 413 báo cáo nhóm tài sản hạ tầng đường bộ; 05 báo cáo nhóm tài sản hạ tầng đường thủy nội địa; 76 báo cáo nhóm hạ tầng cấp nước sạch; 310 báo cáo tài sản nhóm hạ tầng thủy lợi; 252 báo cáo tài sản nhóm hạ tầng chợ; 08 báo cáo tài sản nhóm hạ tầng cụm công nghiệp; 01 báo cáo tài sản nhóm hạ tầng khu công nghiệp; 01 báo cáo tài sản nhóm hạ tầng khu kinh tế; 03 báo cáo nhóm hạ tầng đê điều; 01 báo cáo nhóm hạ tầng cảng cá; 409 báo cáo nhóm hạ tầng văn hóa. (Trích báo cáo của Sở Tài chính)

Cán bộ công chức cấp huyện tập trung thống kê kiểm đếm các nhóm tài sản công thuộc quyền quản lý. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Mặc dù địa bàn tỉnh rộng, khối lượng tài sản kiểm kê nhiều và phức tạp nhưng nhờ nỗ lực, và quyết tâm cao, Nghệ An đã hoàn thành trước 1 tháng nhiệm vụ tổng kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn, đúng tiến độ do UBND tỉnh đặt ra.

Quyết định số 213 giao thời hạn hoàn thành kiểm kê là trước ngày 31/3/2025 và thời hạn UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2025. Tính đến 17 giờ ngày 28/2/2025, toàn bộ 2.364 đơn vị tại Nghệ An đã thực hiện xong việc kiểm kê đối với 3.820 báo cáo của tất cả các loại tài sản.

Công chức Phòng quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính kiểm tra cập nhật, rà soát dữ liệu. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Đại diện Sở Tài chính cho biết, có được kết quả tích cực trên là nhờ sự sự chỉ đạo, vào cuộc sát sao từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt các huyện, thành phố, thị xã tích cực hoàn thành sớm việc kiểm kê. Đặc biệt, trong số số 61 tỉnh, thành thì Nghệ An là một trong số địa phương hoàn thành sớm việc tổng kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn so với các địa phương trong cả nước.

Một số địa phương, đơn vị có chất lượng báo cáo tốt, hoàn thành tiến độ sớm là Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tương Dương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Quế Phong; khối các ngành là Nông nghiệp, Văn hóa thể thao, Y tế, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh, Nhà xuất bản Nghệ An…

Cán bộ công chức tiến hành cập nhật số lượng tài sản vào phần mềm của Bộ Tài chính. Ảnh: N.H

Bên cạnh ưu điểm nổi bật trên, qua tổng hợp, rà soát của Sở Tài chính cho thấy, báo cáo của một số đơn vị còn có sai sót do nhập nhầm loại tài sản, dữ liệu hoặc do cách hiểu dẫn đến số liệu báo cáo kiểm kê còn đang trong quá trình điều chỉnh…

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn, đồng thời thành lập Tổ kiểm tra để rà soát tính chính xác của số liệu tại một số địa phương. Trong thời gian tới, các đơn vị tổng hợp tiếp tục rà soát, kiểm tra tính chính xác của báo cáo tổng kiểm kê, lập báo cáo tổng hợp. Hiện Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện gửi báo cáo kết quả tổng kiểm kê ngày 20/3/2025 để Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.