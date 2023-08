(Baonghean.vn) -Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành xây dựng 2.820 nhà ở hỗ trợ 2.820 hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới. Trong đó 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động và 400 nhà từ nguồn hỗ trợ của Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an.