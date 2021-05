'Nghệ An hoàn toàn có thể ứng phó tốt nếu xuất hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới'

Tối 7/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1608/BCĐ-SYT về việc thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 gửi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Các cán bộ nhân viên y tế thực hiện truy vết, lấy mẫu thần tốc để khoanh vùng, dập dịch ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu Thành Cường Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do Quân đội quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung; Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với các lực lượng triển khai công tác quản lý, giám sát việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi lưu trú; Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu Ban chỉ đạo triển khai nội dung lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung để giám sát người được cách ly và việc kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Ban Chỉ đạo yêu cầu ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin phù hợp với tình hình diễn biến dịch; chủ động tham mưu việc xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện, có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng; nghiêm túc triển khai công tác rà soát, xác minh thông tin, lập danh sách, tổ chức khai báo y tế, điều tra dịch tễ các trường hợp trở về từ vùng dịch, nghi ngờ nhiễm Covid-19; tăng cường năng lực các Đội đáp ứng nhanh trên địa bàn; các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện công tác sàng lọc, phân luồng bệnh nhân theo quy định, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc, nghi ngờ mắc Covid-19.

Lãnh đạo Sở Y tế, thị xã Hoàng Mai luôn bám sát, chỉ đạo kịp thời cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các huyện, thành, thị kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất; chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính quyền, lực lượng công an, y tế, dân quân tự vệ, các tổ tự quản tại các khối, xóm, bản tiến hành rà soát, phân loại, cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp công dân trở về từ các ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K; đặc biệt tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch; rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly.

Văn bản số 1608/BCĐ-SYT được đưa ra ngay sau khi Nghệ An phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên ở thị xã Hoàng Mai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Văn bản số 1608/BCĐ-SYT được ban hành nhằm nhắc nhở, thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động chống dịch Covid-19; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kích hoạt hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất.

5 thôn ở xã Quỳnh Lập đang được phong tỏa. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An: Với ca lây nhiễm cộng đồng ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đó là thực hiện truy vết, xét nghiệm thần tốc để khoanh vùng dập dịch, tránh lây lan ra cộng đồng; làm tốt công tác “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và điều tiết phù hợp nguồn lực... Tin tưởng với sự chuẩn bị đầy đủ, vào cuộc ở mức độ cao nhất thì Nghệ An hoàn toàn có thể ứng phó tốt với việc xuất hiện thêm những ca nhiễm Covid-19 mới./.