Nghệ An: Hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động, đặc biệt là lao động nữ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu như giảm tỷ lệ phá thai, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; hạn chế vô sinh thứ phát; giảm nhanh tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản; cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên...

Nằm trong chuỗi chương trình, ngoài huyện Tân Kỳ, Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng sẽ triển khai khám, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 3.000 công nhân thuộc huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Thông qua hoạt động khám, tư vấn sức khỏe sinh sản lưu động này sẽ tạo cơ hội để người lao động hiểu thêm về sức khỏe sinh sản, chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân, mang thai, sinh con an toàn, khỏe mạnh, đóng góp sức lao động cho doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế, xã hội.

Với chủ đề tháng công nhân năm nay: “Công nhân Nghệ An tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng an toàn vệ sinh lao động “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19”.

Mỹ Hà

*LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tập trung triển khai các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, phòng chống dịch Covid -19, vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động.

Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Quan tâm, thăm hỏi công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân đau ốm, bệnh tật.