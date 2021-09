Nghệ An: Học sinh các vùng miền náo nức dự lễ khai giảng trực tuyến trong đại dịch

Anh Sơn hơn 27.000 học sinh háo hức dự lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. Ngay từ sáng sớm, đông đảo các em học sinh ở 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Anh Sơn đã háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt của năm học này.

Năm học 2021-2022, huyện Anh Sơn có hơn 27.000 học sinh các cấp. Trong đó, bậc mầm non hơn 7.000 trẻ; tiểu học gần 10.200 học sinh; THCS hơn 6.600 học sinh và THPT hơn 3.300 học sinh. Mặc dù ở huyện miền núi, nhiều xã ở vùng sâu, vùng xa nhưng việc tham dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến cũng không làm giảm đi sự háo hức của các em học sinh huyện Anh Sơn. Tất cả các phương tiện tivi, điện thoại, máy tính… được các gia đình huy động sử dụng để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho con em mình trong ngày lễ khai giảng.

Em Nguyễn Văn Việt An, học sinh lớp 6D Trường THCS Anh Sơn cùng em trai đã thức dậy từ rất sớm, mặc đồ đồng phục của nhà trường để dự lễ khai giảng qua tivi. Ảnh: Thái Hiền

Em Nguyễn Văn Việt An, học sinh lớp 6D Trường THCS Anh Sơn chia sẻ: Sáng hôm nay, em và em trai đã thức dậy từ rất sớm, mặc đồ đồng phục của nhà trường để dự lễ khai giảng qua tivi. Dù thời gian ngắn và chỉ tham gia qua tivi nhưng em thấy lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới... Em rất háo hức và sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kết quả tốt.

Chị Thái Thị Tú, xã Vĩnh Sơn chia sẻ: “Tôi là công nhân công ty may, phải ở lại công ty lâu rồi không được về nhà. Khi nghe Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trên truyền hình, tôi đã gọi điện về dặn ông bà mở kênh của Đài PT-TH Nghệ An cho con trai năm nay vào lớp 1 xem. Ông bà cũng đã chuẩn bị cho cháu quần áo đẹp để cháu tham gia lễ khai giảng. Tôi thấy đây là một cách làm phù hợp, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Thái Hiền

Nghĩa Đàn:

Sáng nay (6/9), hơn 34.000 học sinh huyện Nghĩa Đàn dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình. Đây là một lễ khai giảng chưa từng có trong tiền lệ, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp.

Các em học sinh cùng bố mẹ tham gia lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Minh Thái

Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bồi dưỡng giáo viên được đổi mới theo hướng phát triển; Chất lượng đại trà có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT và THCS đạt trên 99,2%. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được quan tâm đầu tư, kết quả có 261 học sinh giỏi huyện và 30 lượt học sinh giỏi tỉnh, 6 em đạt giải trong Hội thi KHKT cấp tỉnh. Với những kết quả đạt được, trong năm học vừa qua ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn được sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt xuất sắc.

Lễ khai giảng trực tuyến giúp các em học sinh cảm nhận được không khí ngày lễ năm học mới và thể hiện thông điệp “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học".

Minh Thái