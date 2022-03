Nghệ An: Học sinh được giảm 30% học phí trong học kỳ 1 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19.