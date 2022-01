Nghệ An: Hơn 121 tỷ đồng ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 9/1, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến huyện Kỳ Sơn, trao tặng quà Tết hỗ trợ người nghèo.