Nghệ An: Hơn 180.000 khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh được miễn, giảm lãi suất

Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở huyện Diễn Châu có 173 lao động được vay gần 800 triệu đồng với lãi suất 0% để phục hồi sản xuất. Ảnh: Thu Huyền

Ngân hàng này cũng đã giải ngân cho 24 doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền giải ngân gần 4 tỷ đồng. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục xem xét giải ngân cho các đối tượng khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.



Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất do dịch. Ảnh tư liệu Thu Huyền

Theo ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An, trên cơ sở nắm bắt kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn qua các kênh đường dây nóng, tiếp nhận văn bản... NHNN Chi nhánh Nghệ An đã kịp thời trả lời thỏa đáng cho người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách chung của ngành Ngân hàng. Các kiến nghị cụ thể của từng khách hàng, doanh nghiệp đối với từng ngân hàng, được đơn vị chỉ đạo trực tiếp, ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại xem xét, xử lý. Quá trình thực hiện, NHNN Chi nhánh Nghệ An thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngân hàng nhanh chóng rà soát, tổ chức làm việc với khách hàng để xử lý kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của khách hàng.