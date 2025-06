Kinh tế Nghệ An: Hơn 200 hồ chứa đầy nước, đảm bảo nước tưới vụ hè thu Khác với mọi năm, thời điểm này Nghệ An thường đối mặt với tình trạng hồ chứa khô cạn do nắng nóng kéo dài, thì năm nay, nhờ ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay, hàng trăm hồ chứa trên địa bàn đã tích đầy nước.

Đây là tín hiệu tích cực cho sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác điều hành, đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ.

Hồ chứa Khe Thần (xã Quỳnh Tam) huyện Quỳnh Lưu đã đầy nước. Ảnh: Văn Trường

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 1.061 hồ chứa lớn nhỏ. Trong đợt mưa vừa qua, đã có 278 hồ đầy nước, trong đó 24 hồ do doanh nghiệp quản lý và 254 hồ do địa phương quản lý. Ngoài ra, 485 hồ có mực nước đạt từ 70%, tập trung chủ yếu tại các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu và Quỳnh Lưu...

Tại huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Viết Thưởng - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Đơn vị đang quản lý 6 hồ chứa, trong đó hồ Khe Thần (xã Quỳnh Tam) huyện Quỳnh Lưu đã đầy nước với dung tích 4 triệu m³, các hồ còn lại đạt 70% dung tích. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, lực lượng thường xuyên trực 24/24h, theo dõi mực nước và sẵn sàng vận hành cửa tràn khi cần thiết.

Một hồ chứa ách yếu ở huyện Quỳnh Lưu gia cố lại mái thượng lưu trước mùa mưa. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và khó lường, đơn vị đã yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa phải thường xuyên cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn, từ đó điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với thực tế. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đầy đủ phương châm “4 tại chỗ”, quản lý và vận hành hồ chứa đúng quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập.

Một hồ chứa ở huyện Nghĩa Đàn đầy nước. Ảnh: Văn Trường

Mục tiêu là vừa đảm bảo tích trữ và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, vừa góp phần cắt lũ, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hiện vẫn còn một số hồ chứa trên địa bàn đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.



Vì vậy, việc kiểm tra, tu bổ và nâng cấp công trình thủy lợi vẫn là nhiệm vụ cần được ưu tiên nhằm vừa đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, vừa hạn chế tối đa thiệt hại cho vùng hạ du.