Nghệ An: Hơn 27.000 người trở về từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi

UBND tỉnh vừa có Công văn 5976/UBND - NC về việc tăng cường công tác quản lý đối với công dân trở về Nghệ An từ các vùng có dịch.



Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh có 27.071 người đến/ trở về từ vùng dịch hiện tại đang được theo dõi cách ly. Gồm 13.880 người cách ly tập trung; 5.918 người cách ly tại nhà; 7.273 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Dự báo thời gian tới, số người về từ các vùng dịch có thể sẽ tăng, trong đó phần lớn là công dân có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm; ngoài ra trong số công dân về từ vùng dịch trở về còn tiềm ẩn những đối tượng hình sự, đối tượng truy nã, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian qua, có 27.071 người từ vùng dịch phía Nam về quê Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Theo nội dung công văn, để chủ động thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, quản lý chặt chẽ số công dân trở về địa phương từ các vùng dịch; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ công dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn; có phương án, kế hoạch tiếp nhận công dân Nghệ An từ các vùng dịch trở về (bao gồm cả số công dân do UBND tỉnh tổ chức đón về và số công dân di chuyển tự phát trở về địa phương); kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với đời sống, y tế để người dân từ vùng dịch về địa phương an tâm thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch.

Cũng theo nội dung công văn này, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ khẩu; quản lý cư trú; kịp thời phát hiện quản lý các trường hợp công dân trở về Nghệ An và tổ chức các biện pháp phòng chống dịch đối với đối tượng trên theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp UBND các huyện, thành thị tổ chức rà soát, thống kê số công dân Nghệ An trở về từ vùng dịch có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm cần được hỗ trợ. Chủ động tham mưu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện an sinh xã hội.

Công văn này cũng nêu rõ, các đơn vị truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về việc thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch và thực hiện kê khai thông tin di biến động tại trang web: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Ngoài ra, các địa phương cần bố trí phương tiện, nhân lực tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với công dân, đặc biệt các yêu cầu cách ly, theo dõi y tế đối với số công dân từ vùng dịch về ra cộng đồng.

Tại công văn này cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện thành phố, thị xã chỉ đạo các Chốt kiểm soát liên ngành (nếu có) tăng cường công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh.