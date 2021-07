Nghệ An: Hơn 34 nghìn thí sinh có mặt làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của Kỳ thi năm nay nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc chủ động xây dựng phương án cấp điện cụ thể, chi tiết tới từng khu vực, từng điểm thi trên địa bàn; đồng thời phải có phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất.