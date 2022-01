Nghệ An: Hơn 5 nghìn xe ô tô đăng ký mới trong 1 tháng

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/01/2021- 31/12/2021, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 16.624 xe.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C Riêng từ 01/12/2021 thời điểm thực hiện giảm 50% phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tính đến 26/01/2022, số xe ô tô đăng ký mới là 5.294 xe.