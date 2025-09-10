Thời sự Nghệ An họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2025 Sáng 9/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III, năm 2025.

Các đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn và đông đảo phóng viên, nhà báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý III/2025, dù đối mặt với khối lượng công việc lớn và liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) quý III ước tăng 8,61%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Cao hơn mức tăng 8,49% của cùng kỳ năm 2024 và tiệm cận với kịch bản đề ra (8,96-9,61%). Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, bằng 129,7% cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động cho các đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã đặt ra nhiều câu hỏi về các nội dung được dư luận quan tâm, bao gồm: Việc khắc phục hậu quả thiên tai, tình hình an ninh trật tự; trật tự xây dựng, nông nghiệp, nông thôn và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc tái định cư cho người dân khi triển khai các dự án.



Ý kiến các nhà báo đề nghị các sở, ngành thông tin về việc chi trả chính sách cho cán bộ công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; việc triển khai các dự án do cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư trước đây sau khi vận hành chính quyền 2 cấp; chế độ chính sách cho các Hội; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chất lượng bếp ăn bán trú trong trường học; phổ cập giáo dục, y tế học đường; vấn đề môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng ở đô thị; việc giải quyết các nhà tập thể, chung cư cũ trên địa bàn thành phố Vinh (cũ)...

Tại cuộc họp báo, đại diện các sở, ngành liên quan cũng đã giải đáp, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, đã thông tin kịp thời về công tác phòng chống, khắc phục bão lũ, thiên tai; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030... Các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng và những vấn đề hỗ trợ công tác điều hành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí và các đồng chí phóng viên, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền đậm nét việc triển khai các Nghị quyết Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời phản ánh đậm nét công tác khắc phục, hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau thiên tai, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả ...

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; kết quả giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.