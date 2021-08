Nghệ An họp khẩn khi phát hiện 2 công nhân nhà máy may ở Yên Thành nhiễm Covid-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn cùng huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Tối 20/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng huyện Yên Thành khi tình hình dịch Covid-19 tại địa phương này ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ cao dịch lan rộng.

Các đồng chí Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Quý Linh – Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thành chủ trì cuộc họp.

Phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trong nhà máy may 1.225 công nhân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành: Tính từ ngày 13/6 đến nay, huyện Yên Thành xuất hiện 83 trường hợp nhiễm Covid-19. 14/39 xã, thị trấn có ca nhiễm. Trong đó có nhiều ca nhiễm nằm trong khu cách ly, là công dân trở về từ vùng dịch.

Thứ ba là 2 ca nhiễm vừa được phát hiện tại Công ty may Việt Nhật (MLB), Thị trấn Yên Thành trong ngày 20/8. 2 ca bệnh là bệnh nhân N.T.C ( nữ, sinh năm 1996; địa chỉ: xóm 6, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) và bệnh nhân T.T.K (nữ, sinh năm 1995; địa chỉ: xóm 7, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành)

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên cho biết: Huyện Yên Thành đã thực điều tra, truy vết tất cả trường hợp F1 của ca nhiễm, đưa đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm; thông báo tìm người từng đến Công ty MLB; thực hiện test nhanh cho công nhân Công ty MLB và yêu cầu các công nhân cách ly tại nhà (thực hiện Chỉ thị 16, công ty này đã cho công nhân viên nghỉ làm ở nhà).

Đại diện Công ty may MLB cung cấp thông tin về nhân sự công ty và ca nhiễm. Ảnh: Thành Chung

Truy vết nhanh, xét nghiệm rộng

Tại cuộc họp khẩn, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành đã tập trung bàn các giải pháp dập dịch tại Công ty MLB nói riêng và ở huyện Yên Thành nói chung; cũng như nghe ý kiến của các công ty đóng trên địa bàn bao gồm việc tổ chức sản xuất kinh doanh và biện pháp phòng chống dịch được triển khai tại đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An phân tích về tình hình dịch ở Yên Thành. Ảnh: Thành Chung

Huyện Yên Thành đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện xét nghiệm cho 5.754 người ở 6 xóm của xã Công Thành (xã có 5 ca F0 đã nhiều lần tham gia sinh hoạt tôn giáo và 3 ca test nhanh dương tính); xét nghiệm cho toàn bộ 1.225 công nhân của Công ty MLB, 2.000 công nhân may mặc của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng (đóng tại xã Công Thành)