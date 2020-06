Nghệ An hợp tác với Vietjet Air, kết nối VTV để quảng bá, xúc tiến du lịch

Tham dự ký kết, về phía Tổng cục Du lịch có đồng chí Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam; về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch - Phó trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch cùng ban lãnh đạo Sở Du lịch; phía Hãng hàng không Vietjet có đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air.

Dịp này, hai bên đã trao đổi với các nội dung như: phối hợp tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông của mỗi bên; giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu quảng bá, trao đổi thông tin nghiên cứu thị trường; đồng hành, hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, khảo sát điểm đến, khai trương đường bay và các sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Trong khuôn khổ hoạt động và làm việc tại Hà Nội, ngành Du lịch Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để trao đổi đề xuất phối hợp tuyên truyền quảng bá du lịch Nghệ An trên một số kênh giải trí của VTV.

Các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu các mặt hàng lưu niệm phục vụ du lịch ở miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu Công Kiên

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An sau dịch Covid-19 năm 2020... Trong đó các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch Nghệ An đưa ra những sản phẩm chất lượng cao để khơi dậy niềm tin của du khách trong và ngoài tỉnh đi du lịch sau dịch Covid-19 với chủ đề “Nghệ An điểm đến an toàn và khác biệt”, “Người Nghệ An đi du lịch Nghệ An”.