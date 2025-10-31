Thời sự Nghệ An hướng dẫn thành lập phòng chuyên môn tại 8 xã không sáp nhập Sở Nội vụ Nghệ An vừa có Công văn hướng dẫn quy trình thành lập phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 8 xã không thực hiện sắp xếp trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 gồm: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Lượng Minh, Hữu Khuông và Bình Chuẩn.

Cán bộ, công chức xã vùng cao Keng Đu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thành Duy

Theo hướng dẫn, mô hình tổ chức mới tại các xã trên bao gồm 3 phòng chuyên môn trực thuộc UBND xã: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, cùng với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Trình tự thành lập được hướng dẫn như sau: UBND các xã chỉ đạo bộ phận phụ trách lĩnh vực nội vụ xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã; sau đó, trình HĐND xã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập các phòng chuyên môn.

Chủ tịch UBND xã ban hành các quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

UBND xã căn cứ quy định của pháp luật và các hướng dẫn có liên quan ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trước đó, tại phiên họp ngày 16/10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và thống nhất với Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương thành lập phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các xã không sắp xếp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời, yêu cầu số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phó phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo đúng quy định hiện hành.