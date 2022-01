Nghệ An hưởng ứng Chương trình 'Mang Tết về nhà' năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 27/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Nghệ An hưởng ứng chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.