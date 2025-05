Xã hội Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 Ngày 9/5, tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, thị xã Hoàng Mai, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo thị xã Hoàng Mai; đại diện các huyện, thành, thị xã; lãnh đạo các doanh nghiệp và đông đảo người lao động.

Lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành, thị xã tham gia Lễ phát động. Ảnh: Bích Hường

Đông đảo người lao động tham gia Lễ phát động. Ảnh: Bích Hường

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 có chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Lễ phát động là cơ hội để các bên liên quan cùng hành động, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bích Hường

Tuy nhiên để công tác An toàn, vệ sinh lao động tiếp tục được tăng cường, các bên liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền; tiếp tục huấn luyện, tập huấn, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng 06 tập thể, doanh nghiệp. Ảnh: Bích Hường

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng 6 tập thể, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh, lao động năm 2024./.