Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

Chiều 6/5, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Lễ phát động diễn ra trang trọng với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện có các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo của hơn 30 đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; các tập thể và cá nhân được khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động cùng gần 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động đại diện cho lực lượng lao động trên toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo kết quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong những năm qua, hoạt động an toàn, vệ sinh lao động, phong trào công nhân luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp về công tác an toàn, vệ sinh lao động, chế độ chính sách của người lao động được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thay mặt Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh chỉ ra những nhiệm vụ để Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024 thiết thực và hiệu quả. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, các làng nghề, hợp tác xã được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bồi thường, trợ cấp, điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật, người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện, thị xã, thành phố và trong các khu kinh tế, khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân hàng năm được xem là đợt tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phong trào công nhân tại các doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Ông Trịnh Quốc Đoan – Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa sen Nghệ An, đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh toàn tỉnh phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những điểm được và chưa được trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Năm 2024, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An mong muốn đây sẽ là tháng cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, thông qua các hoạt động Tháng công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong hoạt động đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Tiếp tục công tác chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức, thành lập các công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Trao tặng quà cho 9/44 lao động bị thương tật do tai nạn lao động tại buổi lễ. Ảnh: Diệp Thanh

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng 44 suất quà cho 44 lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen cho 4 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2023. Ảnh: Diệp Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao "Cờ thi đua" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Diệp Thanh

Dịp này, nhằm biểu dương các tập thể có nhiều thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2023.

Đồng thời, nhằm ghi nhận những thành tích của Công đoàn cơ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao Cờ thi đua cho đơn vị này.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã tham quan Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Masan MB - doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.