Nghệ An huy động gần 300 người, trên 20 xe chuyên dùng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên

Cuộc diễn tập có 274 người tham gia, thuộc các đơn vị của Công an tỉnh; Đội PCCC cơ sở thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp VSIP; Đội PCCC VSIP Nghệ An; Đội PCCC Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Nhà máy nước Cầu Bạch; Công ty CP Môi trường đô thị Nghệ An; Điện lực huyện Hưng Nguyên; Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Về phương tiện, có trên 20 xe chuyên dùng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện khác.

Các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng cơ chế vận hành, công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ. Thông qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); nâng cao ý thức về công tác PCCC&CNCH cho người dân làm việc tại các cơ sở lưu trữ, sản xuất, kinh doanh có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên

Tại cuộc diễn tập, tình huống giả định được đưa ra là tốp thợ của Khu nhà xưởng A5 - Lô CN-E2 (E2-02) thuộc Công ty Cổ phần BCI - nơi sản xuất các sản phẩm liên quan đến ngành may mặc, có sử dụng thiết bị hàn cắt để tiến hành sửa chữa dây chuyền may, do không thực hiện đúng quy định an toàn về PCCC khi hàn cắt kim loại đã khiến mạt hàn cắt bắn vào kiện vải gần đó gây cháy.

Video: Đình Tuyên - Đặng Cường

Tình huống giả định, đám cháy phát ra từ Khu nhà xưởng A5 - Lô CN-E2 (E2-02) thuộc Công ty Cổ phần BCI. Ảnh: Đình Tuyên

Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ đã báo động toàn khu vực công ty, đồng thời, báo cho lực lượng Đội PCCC chuyên ngành VSIP, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (qua số điện thoại 114) và triển khai phương án ứng cứu sự cố cháy, nổ. Sau khi có mặt tại hiện trường đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh khẩn trương đề nghị các lực lượng có liên quan cùng phối hợp, hiệp đồng, triển khai đồng bộ phương án công tác cứu nạn, cứu hộ và khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các phương tiện hiện đại nhất được huy động để chữa cháy. Ảnh: Đình Tuyên

Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương toàn thể lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập theo đúng chương trình, kịch bản, nội dung, yêu cầu đề ra. Đồng thời, thông qua cuộc diễn tập, mong muốn các lực lượng, đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, con người nếu có cháy xảy ra.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Toàn cảnh buổi diễn tập. Ảnh: Đình Tuyên

Các lực lượng hỗ trợ những người mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: Đình Tuyên

Hướng dẫn chạy theo lối thoát nạn. Ảnh: Đình Tuyên

Phao hơi được chuẩn bị sẵn để người bên trong nhảy thoát hiểm. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với đó, các phương tiện, lực lượng được huy động tổng lực để chữa cháy. Ảnh: Đình Tuyên

Di dời hàng hóa ra khỏi khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Đình Tuyên

Những người bị mắc kẹt bên trong nhanh chóng được hỗ trợ bằng cáng ra ngoài. Ảnh: Đình Tuyên